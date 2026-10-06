Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове

Две победи за националите ни в Будва

  • 6 окт 2026 | 14:24
  • 308
  • 0
Две победи за националите ни в Будва

Българските боксьори постигнаха нови две победи на европейското първенство за юноши и девойки до 17 години. На ринга в Будва (Черна гора) националите ни направиха нови стъпки по пътя към спечелване на медалите.

В категория до 52 килограма Ален Филипов отказа представителя на Полша Якуб Длуги. Родният талант сложи точка на спора в средата на третия рунд и се класира за 1/8-финалите. Там Филипов ще боксира с турчина Дениз Бекиз, като двубоят е в утрешната програма.

Пресиян Генов (+80 кг) пък се наложи над Джордже Гералиу (Румъния). Националът ни се класира за четвъртфиналите на шампионата, след като взе чиста победа с 5:0 гласа. В четвъртък българинът ще се изправи срещу Йоханес Фрай (Германия), а успех ще му гарантира място на полуфинал и минимум бронзово отличие.

Други двама наши боксьори приключиха участието си в Будва. Каан Ибрям (46 кг) отстъпи с 2:3 гласа в много равностоен мач на представителя на Словакия Кристиан Межеш. Стоян Христосков (57 кг) пък бе надигран от ирландеца Мартин Донован.

Днес на ринга ще излезе Максим Михайлов. В категория до 60 килограма той ще боксира с англичанина Чарли Кийт в следобедната сесия.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Бойни спортове

Над 200 състезатели от седем държави се очакват на турнира по свободна борба „Пламен Пенев“ в Търговище

Над 200 състезатели от седем държави се очакват на турнира по свободна борба „Пламен Пенев“ в Търговище

  • 6 окт 2026 | 14:59
  • 239
  • 0
Министър Енчо Керязов награди медалистите от Световното първенство по кикбокс

Министър Енчо Керязов награди медалистите от Световното първенство по кикбокс

  • 6 окт 2026 | 14:52
  • 268
  • 1
В Ботевград ще бъдат излъчени новите шампиони по бокс при младежите

В Ботевград ще бъдат излъчени новите шампиони по бокс при младежите

  • 6 окт 2026 | 12:31
  • 602
  • 0
Само 22-ма като него! Радослав Росенов записа името си в историята!

Само 22-ма като него! Радослав Росенов записа името си в историята!

  • 6 окт 2026 | 12:28
  • 546
  • 0
Шакур Стивънсън и Девин Хейни са в напреднали преговори за мегасблъсък

Шакур Стивънсън и Девин Хейни са в напреднали преговори за мегасблъсък

  • 6 окт 2026 | 11:02
  • 496
  • 0
Васил Христов срещу корав англичанин на MAX FIGHT 67

Васил Христов срещу корав англичанин на MAX FIGHT 67

  • 6 окт 2026 | 10:35
  • 669
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Щангите обявиха фалит дни преди Световното

Щангите обявиха фалит дни преди Световното

  • 6 окт 2026 | 15:46
  • 1457
  • 4
Клубовете в Англия не очакват Ман Сити да е част от Премиър лийг догодина

Клубовете в Англия не очакват Ман Сити да е част от Премиър лийг догодина

  • 6 окт 2026 | 13:18
  • 7082
  • 24
Победата вече не търпи отлагане

Победата вече не търпи отлагане

  • 6 окт 2026 | 07:45
  • 15246
  • 174
Роналдо или Жезус? Кристиано няма да се завърне в националния отбор при този селекционер

Роналдо или Жезус? Кристиано няма да се завърне в националния отбор при този селекционер

  • 6 окт 2026 | 11:12
  • 9109
  • 41
Младежите загубиха шансове за Евро 2027, но ще търсят успешен край на квалификациите

Младежите загубиха шансове за Евро 2027, но ще търсят успешен край на квалификациите

  • 6 окт 2026 | 09:59
  • 6164
  • 6
Левски подновява преговорите с трима основни играчи

Левски подновява преговорите с трима основни играчи

  • 6 окт 2026 | 09:10
  • 8232
  • 4