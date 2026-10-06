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Алкарас отново е шампион

  • 6 окт 2026 | 14:11
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Алкарас отново е шампион

След сезон 2026, нарушен от контузия, Карлос Алкарас се завърна към спечелването на титли във вторник вечер на Откритото първенство на Япония.

Третият в световната ранглиста на ATP победи Иржи Лехечка със 7:6(4), 6:4 и успешно защити титлата си на турнира от категория ATP 500 на твърди кортове в Токио. Лехечка държеше Алкарас под напрежение през целия оспорван финал, но испанецът намираше мигове на магия точно когато му бяха необходими, за да спечели първия си трофей в ATP тура след Доха през февруари.

Алкарас прояви характер, след като допусна пробив още в първия гейм на финала, а по-късно повиши впечатляващо нивото си и при изоставане от 2:4 в тайбрека на първия сет. Испанецът спечели пет поредни точки, за да вземе сета, а след това, с особено силна игра от форхенд, постигна единствения пробив във втората част — в седмия гейм.

С победата си за 96 минути Алкарас подобри баланса си в турнири от категория ATP 500 на 21 победи и нито една загуба след поражението от Холгер Руне във финала в Барселона през 2025 година. Той е едва третият тенисист, защитил успешно титлата в Токио, след други двама играчи, оглавявали световната ранглиста: Стефан Едберг, който спечели три поредни трофея от 1989 до 1991 година, и Пийт Сампрас, триумфирал през 1993 и 1994 година.

Алкарас излезе за финала във вторник с ясното съзнание колко опасен може да бъде световният №19 Лехечка, след като чехът спечели четвъртфиналния им сблъсък в Доха през 2025 година. Именно Лехечка започна по-уверено в „Ариаке Колизеум“, удряше топката със самочувствие и веднага стигна до три възможности за пробив, като реализира третата.

Но както толкова често по пътя си в Токио, където преодоля Алекс Микълсън и Жауме Мунар в трисетови двубои, испанецът беше готов да повиши нивото си в решаващите моменти. Той върна ранния пробив в шестия гейм, който завърши с чист печеливш удар от бекхенд, а след това пое инициативата по великолепен начин, въпреки че изоставаше в тайбрека.

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