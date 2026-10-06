Осака отпадна в четвърти кръг в Пекин

Шампионката от 2019 година Наоми Осака (Япония) отпадна в четвъртия кръг на турнира по тенис на твърда настилка от сериите WTA 1000 в китайската столица Пекин с награден фонд 9 415 725 долара.

Осака загуби от поставената под номер 7 Каролина Мухова (Чехия) с 5:7, 6:1, 6:7(7) за два часа и 52 минути игра.

Мухова се бори до последната точка и затвори срещата с деветия си мачбол. Чехкинята, която изоставаше с 1:4 в първия и с 1:3 в решителния сет, имаше три мачбола при 5:4 в третия сет на сервис на Осака, но не успя да се възползва от общо пет възможности, за да си осигури победа в този гейм. В последвалия тайбрек чешката тенисистка пропусна още три мачбола, но реализира деветия с печеливш удар от бекхенд с воле.

„Честно казано, дори не вярвах, че ще спечеля мача. Толкова много мачболи, не знам дори колко. Тя играеше страхотно и стабилно и не правеше грешки - за разлика от мен, за съжаление! Щастлива съм, че вкарах последното воле, защото Наоми можеше да стои тук“, каза Мухова в интервюто си на корта.

Поставената под номер 4 Мира Андреева ще се изправи срещу 19-та в схемата Екатерина Александрова в изцяло руски сблъсък на четвъртфиналите, след като и двете постигнаха убедителни победи.

Андреева беше първата, която излезе на Централния корт в Пекин срещу непоставената Дария Снигур, която играеше първия си мач в четвърти кръг на турнир от УТА 1000. Андреева допусна само един пробив в мача, продължил 63 минути, като същевременно взе подаването на съперничката си пет пъти и спечели с 6:2, 6:2.

19-годишната Андреева се класира за четвъртфиналите в Пекин за втори път в кариерата си след 2024-а и достига до най-добрите осем за 11-и път в УТА тази година. Това е и 48-ата победа на рускинята за сезона - най-много досега в кариерата си. Тя изостава само от Джесика Пегула (50) и Елена Рибакина (49) по успехи тази година.

„Мисля, че днес сервирах добре. Също се защитавах добре, защото тя е много агресивна. Направих тези две неща най-добре днес“, заяви рускинята след двубоя.

Екатерина Александрова става най-възрастната четвъртфиналистка в Пекин, след като елиминира номер 5 Линда Носкова (Чехия), финалистка тук миналата година. Рускинята доминираше изцяло и триумфира с 6:2, 6:2 за 66 минути на корта.

По-късно днес чехкинята Никола Бартункова ще играе срещу Синя Краус (Австрия).

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