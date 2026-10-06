Злато и други медали за фехтовален клуб Младост от Европейската купа

На Европейската купа по сабя за кадети до 17 години в Истанбул Дора Христова, възпитаничка на Първа английска гимназия, спечели златния медал. Тя триумфира в конкуренцията на 137 участнички. Съотборничката ѝ Ралица Гаджева също се качи на почетната стълбичка, след като завоюва бронзовото отличие.

Клубът имаше сериозно присъствие и в отборната надпревара при девойките. България спечели бронзовите медали, като три от четирите състезателки – Ралица Гаджева, Дора Христова и Марина Апостолова, са представители на „Младост“. Четвъртата състезателка в състава беше Екатерина Чаушева.

Още по-силно беше представянето при момчетата. Българският отбор в състав Деян Господинов, Никола Иванов и Дойчин Генов спечели титлата, като и тримата състезатели са от клуба.

Към успехите от Истанбул се прибави и още едно международно отличие. На провелото се в София състезание от Европейския календар за мъже до 23 години Никола Господинов спечели бронзов медал.

Медалите от Истанбул и София очертаха отличен старт на сезона за „Младост“ и дадоха заявка за още силни резултати на международната писта.

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