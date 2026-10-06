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Спор на Европейското: Чиконе иска истината за фотофиниша срещу Евенепул

  • 6 окт 2026 | 11:04
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Спор на Европейското: Чиконе иска истината за фотофиниша срещу Евенепул

Италианският колоездач Джулио Чиконе поиска яснота относно решението от фотофиниша на Европейското първенство в Словения, предаде Ройтерс. В резултат на това решение той загуби шосейното състезание, като фотофинишът присъди победа на белгиеца Ремко Евенепул с хилядни частици от секундата.

Чиконе изпревари Евенепул, когато оставаха само няколкостотин метра до финала, и изглеждаше, че ще спечели, преди да бъде настигнат от белгиеца, като двамата пресякоха финалната линия колело до колело.

"Титлата беше решена с разлика от 0,0028 секунди, което е 2,8 хилядни от секундата", написа Чиконе в социалните медии в понеделник. "Прегледах наличните кадри стотици пъти и в кадри, където се вижда финалната линия, продължавам да виждам нещо, което не мога да съгласувам с този резултат."

Европейският съюз по колоездене, който организира Европейското първенство по шосейно колоездене, не отговори веднага на молбата за коментар извън редовните работни часове в Швейцария. 31-годишният Чиконе заяви, че критериите, използвани за интерпретиране на фотофиниша, вече са му били обяснени от официалните лица и техническия екип на федерацията му.

"Не искам друго обяснение", добави той. "Искам да видя фотофиниша, който съвпада точно с действителната финална линия. Бих искал да видя, ясно и без никакво съмнение, как нашите две колела пресичат точно точката, в която според правилата се определя финалът."

Състезателят от Лидл-Трек Чиконе също заяви, че Евенепул е карал "като шампион". "Моето уважение към него е огромно и никога не е било под въпрос", написа още италианецът.

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