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Андреева ще търси първа победа срещу Александрова на четвъртфиналите в Пекин

  • 6 окт 2026 | 10:11
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Андреева ще търси първа победа срещу Александрова на четвъртфиналите в Пекин

Поставената под номер 4 Мира Андреева ще се изправи срещу номер 19 в схемата Екатерина Александрова в четвъртфиналната фаза на турнира от сериите WТА 1000 в Пекин, след като и двете тенисистки записаха убедителни чисти победи във вторник.

Андреева първа излезе на Централния корт в китайската столица срещу непоставената Дария Снигур, която игра за първи път в кариерата си на осминафинал на турнир от такава категория. Младата състезателка допусна само един пробив в подаването си и реализира пет за категоричния успех с 6:2, 6:2 само за 1 час и 3 минути игра.

В хода на срещата Андреева пласира 18 печеливши удара срещу едва 15 непредизвикани грешки, докато опонентката ѝ завърши със 17 уинъра и цели 32 грешки.

За 19-годишната тенисистка това е второ класиране сред най-добрите осем в Пекин, след като през 2024 година бе спряна на същата фаза от Джън Цинвън. През настоящия сезон тя достига четвъртфинал за 11-и път във веригата на WTA.

Този успех бе под номер 48 за Андреева през годината, което представлява неин личен връх за един сезон. Единствено Джесика Пегула с 50 победи и Елена Рибакина с 49 имат повече спечелени двубои от началото на 2026-а.

„Мисля, че сервисът ми вървеше отлично днес,“ коментира Андреева след срещата. - Освен това се защитавах доста стабилно, защото съперничката ми играе много агресивно. Знаех, че силната защита ще ми бъде полезна, и смятам, че точно тези два елемента се получиха най-добре.“

Въпреки че записа шест аса и остана доволна от показаното, младата звезда веднага се отправи към тренировъчните кортове по решение на нейния щаб.

„Само да уточня, че това не беше моя идея и не зависеше от мен, сподели с усмивка Андреева. - За втори пореден ден екипът ме изненадва. Треньорката ми Кончита ми каза, че имаме запазен осми корт. Просто се съгласих. Наблегнахме сериозно на ретурите, защото следващата ми опонентка сервира и удря много мощно. Изчистихме и някои базови удари, за да се чувствам уверена след двубоя.“

Александрова с историческо постижение в Пекин

Веднага след Андреева на Централния корт излезе Екатерина Александрова, която се изправи срещу поставената под номер 5 шампионка от Уимбълдон Линда Носкова – финалистка в турнира от миналия сезон. Александрова показа пълно превъзходство и не загуби нито един сервис гейм при категоричния си триумф с 6:2, 6:2 за 1 час и 6 минути.

Така 31-годишната тенисистка за първи път в кариерата си достига до топ осем в Пекин, превръщайки се в най-възрастната дебютантка на четвъртфинал в историята на Откритото първенство на Китай. Тя се нареди и като третата най-възрастна четвъртфиналистка в надпреварата изобщо след Серина Уилямс и Шуай Джън.

За Александрова това е седми четвъртфинал на турнири от ранга WТА 1000 и втори за сезона след Торонто, както и 22-ра победа над състезателка от топ 10 в кариерата ѝ.

Балансът между двете съпернички

Александрова има предимство от 2:0 в преките сблъсъци срещу Андреева, след като на два пъти победи шампионката от Откритото първенство на Франция – в Щутгарт през 2025 година и в Бад Хомбург през 2026 година.

„Едно нещо е сигурно – все още не съм я побеждавала, призна Андреева относно предстоящия мач. - Заедно с Кончита ще подготвим плана, ще преценим какво да променим и какви нови детайли да внесем в играта ми. Очаквам страхотен и зрелищен двубой. Тя е отлична тенисистка и съм много развълнувана от шанса най-после да запиша първа победа срещу нея.“

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