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Загуби за Антонио Боцев и Валя Николаева на Европейското първенство по бокс до 17 години

  • 5 окт 2026 | 17:33
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Загуби за Антонио Боцев и Валя Николаева на Европейското първенство по бокс до 17 години

Антонио Боцев и Валя Николаева допуснаха загуби на Европейското първенство по бокс за юноши и девойки до 17 години в Будва, Черна гора.

В категория до 80 килограма Боцев отстъпи в драматична битка през молдовеца Никита Значован с 2:3 гласа, докато Николаева (48 кг) беше надиграна с 0:5 от Анета Новакова (Чехия).

Други четири родни таланта ще се качат на ринга днес. Срещите им са в следобедната сесия, която започва от 15:00 часа.

Програмата ще открие Каан Ибрям. В категория до 46 килограма той ще се изправи срещу Кристиан Межеш (Словакия). Ален Филипов (52 кг) ще премери сили с Якуб Длуги (Полша), Стоян Христосков (57 кг) ще боксира с Мартин Донован (Ирландия), а Пресиян Генов (+80 кг) ще покаже на какво е способен срещу Джордже Гералиу (Румъния).

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