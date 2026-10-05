Младите ни сабльори обраха златото на Европейската купа в Истанбул

Българските състезатели спечелиха златни медали индивидуално и отборно на Европейската купа по фехтовка на сабя за кадети и кадетки в Истанбул, Турция.

В индивидуалната надпревара на кадетките Дора Христова (Младост) стигна до първото място в конкуренцията на 139 фехтовачки от 10 държави. Ралица Гаджева (Младост) също се качи на почетната стълбичка и взе бронзовото отличие.

Дора Христова излезе от групите с най-добър резултат - шест победи от пест срещи. В елиминациите тя победи Алиа Нехир Озогул от Турция с 15:11, Марина Апостолова с 15:10 и Нил Чокал от Турция с 15:11. В срещата за място сред медалистите сабльорката отстрани Ече Канлъ от Турция с 15:8, а в двубоя за титлата победи Дефне Салман от Турция с 15:13.

Ралица Гаджева записа в групите пет победи от шест двубоя. В елиминациите тя стартира от втория кръг, като отстрани Вая Терзиян с 15:13, Ангелики Глики от Турция с 15:12 и Сабина Хогас от Румъния с 15:11. В двубоя за място на полуфиналите българката победи Елиф Дерин Йълдъръм от Турция с 15:11. В спора за място на финала Гаджева отстъпи пред Саша Гай от Великобритания с 14:15, остана на крачка от битката за златото и взе бронза.

В турнира участваха още 18 българки. София Делчева завърши на 13-о място, Екатерина Чаушева е 19-а, Димана Удрева 23-а, Марина Апостолова - 29-а. Мина Георгиева се класира 34-а, Теодора Янкова - 37-а, Вая Терзиян - 45-а, Неда Камбурова дели 57-58-о място със София Цонева, Ева Атанасова е 71-а, Амая Нанчева - 87-а, Марина Василева - 108-а, Ума Дечева - 109-а, Ана Иоана Калоянова - 112-а, Елия Александрова 116-117-а, Магдалена-Анна Йосифова - 118-а, Ноеми Багомян - 127-а, а Богдана Петрова - 133-а.

В отборната надпревара на кадетите първият тим на България в състав Дойчин Генов, Деян Господинов и Никола Иванов спечели златните медали. За призовите места спориха още 20 отбора от 5 държави.

Генов, Господинов и Иванов победиха във втория кръг на елиминациите втория тим на Турция с 45:39. След това отстраниха третия отбор на Великобритания с 45:39 и си осигуриха място в полуфиналите. Победата над първия състав на Румъния с 45:37 ги изпрати на финал, където се наложиха над третия отбор на Турция с 45:37 и спечелиха златните медали.

Третият тим на България (Борис Иванов, Здравко Попилиев и Борис Шутов) завърши на 11-о място. Четвъртият (Мартин Иванов, Дамян Миержвински и Петър Петров) е 13-и, вторият състав (Борис Гавраилов, Александър Иванов и Явор Прокопов) е 15-и, а петият (Михаил Атанасов, Калоян Боев и Мартин Начев) - 16-и, съобщават от БФ Фехтовка.

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