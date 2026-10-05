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Иван Гавазов с най-бързо време на финала на Детските даунхил серии в Ловеч

  • 5 окт 2026 | 16:38
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Иван Гавазов с най-бързо време на финала на Детските даунхил серии в Ловеч

Над 200 състезатели от цялата страна премериха сили в колоездачната надпревара „Деца на колела“, която този уикенд превърна емблематични парк „Стратеш“ в Ловеч в арена на оспорвани битки за шампионските титли на Българските Колоездачни Серии.

При отлични метеорологични условия и перфектна организация, 13-ото издание на събитието, организирано от Община Ловеч и СК „Райдърс Юнайтед“, реши крайното класиране в Детските Даунхил Серии за годината.

В съботния ден близо 180 деца и младежи на възраст от 10 до 18 години застанаха на старта в парк „Стратеш“. Трасето в Ловеч се отличава като едно от най-достъпните в календара, давайки шанса на редица нови участници да направят своя дебют в състезателна среда.

Бързият терен и атрактивните препятствия същевременно предложиха отлични възможности за изява на по-опитните колоездачи, а стотици зрители покрай трасето осигуриха невероятна подкрепа и атмосфера.

С най-добро постижение за деня се отличи Иван Гавазов от клуб „Троянски кон“ , който завоюва първото място при големите състезатели в категория 17-18. В официалните категории от сериите, където се трупаха точки за генералното класиране, надпреварата бе изключително оспорвана. При 15-16-годишните победата грабна Дамян Иванчев (MSM) с време 1:23.6 мин., изпреварвайки състезателите на „Райдърс Юнайтед“ Денис Иванов и Светозар Петров.

В категория 13-14 години най-бърз бе Ивелин Александров от „Янтра Исполин“ с време 1:26.9 мин., а челната тройка допълниха Емре Ибрямов от Sign Sport Team и Стоил Миланов от „Райдърс Юнайтед“.

При най-малките в сериите в категория 10-12 години, златото спечели Георги Даскалов от „Райдърс Юнайтед“ с 1:31.0 мин.. На второ място след него се нареди Георги Тамяхкяров от Black Sea Tsunami, а трети остана Йордан Манев от MSM. При момичетата първото място грабна Ема Петрова („Райдърс Юнайтед“), а втора се класира Мари Гончева („Про Тийм Самоков“).

Синхронно с финала в Ловеч бе приключен и изключително успешен сезон за Детските Даунхил Серии, включващи категориите от 10 до 16 години. През 2026 година турнирът събра общо четири кръга : в Петрич, Тетевен, Пампорово и Ловеч, като в тях сумарно участваха над 300 различни деца и младежи.

Спускането продължава да бъде един от най-динамично развиващите се и атрактивни спортове в България и по света, привличащ все повече млади състезатели. Пълната информация за сериите и крайното генерално класиране за сезона са налични на www.race-series.com.

Медалите на финалистите бяха връчени лично от кмета на град Ловеч Страцимир Петков, а за най-добрите бяха осигурени атрактивни награди от “Керхер България” и магазини “Байк Център”.

Празникът продължи и в неделния ден с традиционното състезание за най-малките до 9 години около езерото в парк „Стратеш“. Над 30 малчугани от 10 града демонстрираха умения с всякакви типове велосипеди, като най-малката участничка бе едва на 3 години. Всички деца бяха отличени с грамоти и подаръци, а най-бързите получиха медали и специални изненади.

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