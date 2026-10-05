Валтери Ботас тръгна с колело от Куала Лумпур за Сингапур

Пилотът на Кадилак Валтери Ботас предприе нестандартен подход към придвижването си между състезанията в Малайзия и Сингапур, като избра да покрие разстоянието от 320 километра между „Сепанг“ и града държава с колело.

Финландецът потегли от трасето край Куала Лумпур, което прие Гран При на Бахрейн, в неделя вечерта, като сподели началото на своето пътуване в Инстаграм. По-късно в профила на финландеца в Strava се появи маршрут от 56.6 километра, който го е отвел до Порт Диксън и му е отнел малко повече от два часа.

Ботас е един от най-изявените колоездачи сред пилотите във Формула 1, като той дори има участия в състезания под егидата на Международния колоездачен съюз (UCI). Неговата партньорка Тифани Крмоуел, с която са заедно от февруари 2020 година, е австралийска колоездачка на шосе и макадам, която наскоро прекрати своята професионална кариера.

За разлика от Ботас, неговите съперници избраха по-конвенционални методи за придвижване между Куала Лумпур и Сингапур. Повечето заложиха на самолети, а Пиер Гасли тръгна с кола, тъй като разстоянието между двете локации е доста малка.

Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1

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Снимки: Gettyimages