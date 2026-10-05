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Тобаяс Харис под въпрос за старта на сезона в НБА

  • 5 окт 2026 | 12:01
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Тобаяс Харис под въпрос за старта на сезона в НБА

Лятното попълнение за финалиста в НБА Сан Антонио Спърс Тобаяс Харис е получил травма по време на тренировъчния лагер на отбора и е възможно да пропусне началото на сезона в лигата, съобщава ESPN.

34-годишният ветеран, който подписа договор за два сезона на стойност 31 милиона долара с “Шпорите” през юли, е с контузия в левия прасец и е под въпрос за откриващия мач от кампанията срещу Оклахома Сити Тъндър.

През миналия сезон Харис помогна на предишния си тим Детройт Пистънс да запише най-доброто си постижение от 18 години насам, достигайки до полуфиналите в Източната конференция. За двата сезона след завръщането си в Детройт той записа средни показатели от 13,5 точки и 5,6 борби на двубой.

Преди да се завърне в състава на Пистънс, Тобаяс Харис прекара пет години години във Филаделфия 76ърс, а също така е играл и за Милуоки Бъкс, Орландо Меджик и Лос Анджелис Клипърс.

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Снимки: Gettyimages

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