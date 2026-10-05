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Григор с леко отстъпление, Нестеров с рекордно класиране и дебют в Топ 300

  • 5 окт 2026 | 10:15
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Григор с леко отстъпление, Нестеров с рекордно класиране и дебют в Топ 300

Най-добрият български тенисист Григор Димитров загуби една позиция в световната ранглиста на АТР. 35-годишният хасковлия се смъква до 127-ото място с актив от 472 точки, след като през миналата седмица се отказа от участие на турнира от сериите "Чалънджър 125" в Порто (Португалия).

Втората ракета на България Пьотр Нестеров записва рекордно класиране и пробив в топ 300, като вече е 298-и с актив от 187 точки. Той преодоля квалификациите в Порто, но допусна поражение в първия кръг срещу представителя на домакините Гонсало Маркес.

Всички останали българи в класацията на сингъл бележат отстъпление.

Номер 1 в света продължава да бъде Яник Синер (Италия) с 11000 точки, а единствената промяна в челната десетка е изкачването на Алекс де Минор (Австралия) до деветото място за сметка на Артюр Фис (Франция).

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