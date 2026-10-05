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Карлос Алкарас преди полуфинала в Токио: Все още съм далеч от желаното ниво

  • 5 окт 2026 | 11:09
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Карлос Алкарас преди полуфинала в Токио: Все още съм далеч от желаното ниво

Карлос Алкарас не спести откровената си оценка относно настоящата си форма, след като си осигури място на полуфиналите на турнира в Токио. Испанецът, който бе извън корта в продължение на четири месеца заради контузия на китката, призна, че все още е далеч от най-доброто си ниво, въпреки че показва отлична игра по време на тренировъчните си занимания.

За световния №3 основното предизвикателство в момента е пренасянето на добрата работа от тренировките в официалните двубои. Докато на тренировъчния корт той удря топката с желаната увереност, под напрежението на мачовете преходът се оказва труден.

"В момента игровото ми ниво е далеч от това, към което се стремя. Тренирам обаче качествено и се справям добре на корта. Все още ми липсва необходимата игрова практика, което е нормално предвид дългото отсъствие. От лятото тренирам добре, но интензитетът в мачовете е съвсем различен", заяви Алкарас след четвъртфиналния си мач на Japan Open. В него късметът помогна на световния №3, тъй като Денис Шаповалов се отказа заради контузия при 7:6(3), 2:1.

Откакто се завърна в игра на Откритото първенство на САЩ, Алкарас е изиграл общо девет официални мача на сингъл. В Ню Йорк той достигна до четвъртфиналите, където отпадна от Бен Шелтън в късен нощен двубой, а след това взе участие в "Лейвър Къп", носейки победа за Отбора на Европа над Тейлър Фриц. В Токио испанецът вече регистрира нови три успеха, но самият той подчертава, че игровият му ритъм все още се гради.

Трудностите с влизането в ритъм проличаха ясно и в досегашните му срещи в японската столица. В първия кръг Алкарас изоставаше с пробив и спаси сетболове срещу Алекс Михелсен, преди да спечели със 7:6(4), 6:3. Във втория си мач срещу Матео Арналди той губеше с 2:6 точки в тайбрека на първия сет, но демонстрира характер и обърна за крайното 7:6(6), 6:1.

Четвъртфиналният му двубой срещу Денис Шаповалов донесе подобен сценарий – канадецът проби три пъти и имаше сетбол при 5:4 в първата част, но Алкарас отново намери начин да изтръгне сета в тайбрек (7:4), след което съперникът му се оттегли поради контузия при резултат 2-1 във втория сет.

"Като цяло съм доволен от начина, по който се представям от началото на турнира. Чувствам се добре на корта. До края на сезона ми предстоят мачове и турнири, които ще бъдат важен тест за мен. Надявам се да продължа да нямам проблеми и да успея да използвам тези възможности, за да започна предсезонната си подготовка от възможно най-добрата позиция", добави световния номер 3.

На полуфиналите поставеният под №1 в схемата Алкарас се изправя срещу своя сънародник Хауме Мунар. Двамата имат четири предишни срещи помежду си, като Алкарас води с 3-1 победи (включително сблъсъци в Рио де Жанейро, Барселона и Лондон), но предстоящият мач ще бъде първият им двубой на твърда настилка.

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