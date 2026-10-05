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Габриел Петров е шампион на Европейската купа на шпага до 17 години в Солун

  • 5 окт 2026 | 01:26
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Габриел Петров е шампион на Европейската купа на шпага до 17 години в Солун

След като вчера Ива Стоянова вдигна купата в турнира за Европейската купа на шпага за кадетки, днес Габриел Петров спечели златния медал при кадетите в Солун, Гърция.

Възпитаникът на Пентатлон (Пазарджик) стигна до първото място в конкуренцията на 152 фехтовачи от 20 държави.

Петров излезе от групите със силна игра - шест победи от шест двубоя. Във втория кръг на елиминациите той победи Анастасиос Маламис от Гърция с 15:12. В срещата за място сред най-добрите 16 българинът отстрани сънародника си Матей Йорданов с 15:8. В двубоя за място в топ 8 елиминира друг българин - Максим Михайлов с 15:10. В срещата за място на почетната стълбичка шпажистът се наложи над Йордан Шчербак от Австрия с 15:13. Последва нова победа след оспорвана игра над Евангелос Омироролис от Гърция с 15:14. В двубоя за титлата Петров победи Ксавиер Мело от Португалия с 15:13 и заслужено вдигна купата.

На пътеките излязоха още 12 българи. Сред най-добрите 16 завършиха Максим Михайлов от Черно море Варна - 15-и, и Християн Василев от Пентатлон - 16-и. Матей Йорданов от София е 25-и, Ясен Даков от София - 45-ти, Даниел Куртаков от Пентатлон - 67-и, Симеон Серев от Пентатлон - 80-и, Павел Колев от Черно море Варна - 84-и, Борис Славов от Галата - 96-и, Борис Добрев от София - 107-108-и, Кирил Панов от София - 114-и, Константин Куртев от Академик София - 127-и и Максим Михайлов от София - 147-148-и.

В отборната надпревара на кадетките първият отбор на България в състав Елена Никол Иванова, Радостина Куртакова, Ива Стоянова и Владислава Савченко спечели бронзовите медали. Фехтовачките победиха в първия кръг на елиминациите втория тим на Гърция с 45:41. В двубоя за място на полуфиналите те отстраниха третия отбор на Гърция с 45:28, а в срещата за място във финала отстъпиха пред Турция с 45:31. В двубоя за бронзовите медали българките надделяха над Сърбия с 45:26.

Вторият отбор на България в състав Виктория Кузева, Ваня Янева, София Юрова и Масал Исаоглу завърши надпреварата на 12-а позиция, съобщават от БФ Фехтовка.

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