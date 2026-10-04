Рилецо гази в Нова загора, талант на ЦСКА 1948 блести

Рилски спортист разгроми Загорец (Нова загора) с 4:0 и съвсем заслужено продължи напред за Купата на България. Над всички за победителите беше талантът на ЦСКА 1948 Марто Бойчев, който играе като преотстъпен при "скиорите". Той вкара последните два гола, съответно в 70-ата и 85-ата минута.

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Другите две попадения паднаха през първото полувреме, а техни реализатори бяха Жозе Андре (3') и Илия Русинов (18'). На 1/16-финалите в надпреварата тимът на Пламен Крумов ще срещне Дунав (Русе).

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