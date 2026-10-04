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Лаутаро задмина Агуеро и вече е в топ 3 по голове за Аржентина

  • 4 окт 2026 | 12:37
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Лаутаро задмина Агуеро и вече е в топ 3 по голове за Аржентина

При днешната победа със 7:0 в контролата с Буркина Фасо нападателят Лаутаро Мартинес отбеляза своя 42-ри гол в 86-ия си мач за националния тим на Аржентина.

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Така капитанът на Интер се нареди на трето място във вечната класация на страната, като изпревари Серхио Агуеро, който има 41 попадения в 101 двубоя за “гаучосите”, въпреки че някои източници му приписват още един гол. Пред Ел Торо са само двама играчи: Габриел Батистута с 55 попадения в 78 срещи и рекордьорът Лионел Меси със 125 гола в 207 мача.

Лаутаро дебютира за Аржентина на 27 март 2018 г. при загубата с 1:6 в контролата с Испания. Още във втория си мач той отбелязва първото си попадение за “Албиселесте”, като това става за успеха с 4:0 в приятелската среща с Ирак на 11 октомври 2018 г. Досега 29-годишният играч е спечелил четири трофея с националната фланелка: световната купа, два пъти Копа Америка и веднъж Финалисима.

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Снимки: Gettyimages

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