"Шахматна есен" събра 71 млади шахматисти от различни градове в страната в Шумен

На 4 октомври 2026 г. в Шахматния дом в Шумен се проведе „Шахматна есен“ - третият етап от веригата детски турнири по ускорен шах „Шахматни сезони - Шумен'2026“, организирана от Спортен клуб по шахмат „Шумен“.

В турнира участваха 71 млади шахматисти, разпределени в две състезателни групи. В Турнир А играха състезателите във възрастовите категории до 8 и до 10 години, а в Турнир Б – до 13 и до 16 години.

След седем оспорвани кръга, изиграни по швейцарската система, бяха определени призьорите в четирите възрастови категории – до 8, до 10, до 13 и до 16 години.

До 8 години (U8):

Яна Лозанова - CC "Pristis", Русе

Никола Симеонов - CC "Dunav-1931", Русе

Джихан Вейнур - SCC "Shumen", Шумен

До 10 години (U10):

Павел Лозанов - CC "Pristis", Русе

Петър Симеонов - CC "Odessos", Варна

Велизар Гърков – CC “Varna”, Варна

До 13 години (U13):

Иван Писев - SCC "Shumen", Шумен

Данаил Кузменков - Бургас

Лъчезар Николов – CC “Balchik”, Балчик

До 16 години (U16):

Нораир Шахбазян - SCC "Shumen", Шумен

Живко Калоянов - SCC "Shumen", Шумен

Мерт Нежмединов - SCC "Shumen", Шумен

В състезанието се включиха деца от от редица градове в България - Шумен, Русе, Варна, Бургас,Силистра, Балчик, Попово, Крепча, Свети Влас, Слънчев бряг, Несебър, превръщайки Шахматния дом в място за среща на млади шахматисти от различни клубове и школи.

Съгласно регламента най-добре представилите се състезатели получиха медали и предметни награди, а всички участници бяха отличени с грамоти. Резултатите от „Шахматна есен“ носят точки за генералното класиране на „Шахматни сезони - Шумен'2026“, като турнирът дава възможност на младите шахматисти да натрупат точки и към своя международен FIDE рейтинг по ускорен шах.

След „Шахматна пролет“, „Шахматно лято“ и „Шахматна есен“ остава последният, четвърти етап от веригата - „Шахматна зима“ на 29 ноември 2026 г., след който ще бъдат определени и победителите в генералното класиране.

СКШ „Шумен“ благодари на всички млади шахматисти за честната игра и спортния дух, а на треньорите и родителите- за съдействието и приноса към успешното провеждане на турнира.

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