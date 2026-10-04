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Мая Мичева загуби финала на турнир в Барселона

  • 4 окт 2026 | 17:59
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Мая Мичева загуби финала на турнир в Барселона

Мая Мичева стана вицешампионка на сингъл при девойките на турнира до 14 години от Суперкатегория на Тенис Европа в Барселона (Испания).

Българката загуби в изключително оспорван финал с 6:7(6), 6:7(4) от Кетонг Гуо (Китай) за три часа и 14 минути игра. Преди този мач Мая Мичева постигна пет поредни победи, като загуби само два сета.

Доброто представяне на българските тенисисти на турнира беше допълнено от третите места на сингъл и на двойки при юношите на Бруно Дженев.

Емил Алексиев и Карла Бързакова достигнаха до четвъртфиналите на сингъл, а Симона Попова до осминафиналите.

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