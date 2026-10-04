Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика

Отборите на Левски завоюваха три титли на финалите на Държавното първенство по художествена гимнастика за ансамбли

  • 4 окт 2026 | 17:46
  • 230
  • 0
Отборите на Левски завоюваха три титли на финалите на Държавното първенство по художествена гимнастика за ансамбли

Отборите на Левски спечелиха три титли във всички възрасти на финалите на Държавното първенство по художествена гимнастика за ансамбли, категория Елит, което завърши в столичната зала "София".

Левски 1 и ВИП са златните медалисти при жените. На пет топки първата позиция е за Левски 1 изигра най-силната композиция и с 26.075 точки се качи на най-високото място на стълбичката. Илиана заслужи среброто с 25.400, а София Спорт - 2017 взе бронза с 25.325 точки.

На финала на три обръча и два чифта бухалки триумфира ВИП с 26.200 точки, следван от Левски 1 с 25.775 и Илиана с 25.325 точки.

Илиана 2 и Левски 2 са шампионите на финалите при девойки старша възраст. На пет топки Илиана 2 показа отлично изпълнение и с 23.400 точки взе златото. Етър (Велико Търново) е на второ място с 22.700, а Теа Денс зае третата позиция с 22.400 точки.

На пет ленти на първо място е Левски 2 с 22.000 точки, пред Илиана 2 с 21.275 и Етър с 20.075 точки.

Левски-Триадица 2 и Левски 1 завоюваха титлите на финалите при девойки младша възраст. На пет въжета най-силно се представи Левски-Триадица 2, който заслужи златото с 21.175 точки. Левски 1 взе среброто с 20.750, а Илиана - бронза с 20.525 точки.

На пет топки Левски 1 изигра шампионски своята композиция и с 22.100 точки грабна златото. Левски-Триадица 2 завърши втори с 21.375, а Илиана отново намери място сред медалистите с 21.325 точки.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Гимнастика

България е с шестима представители на конгреса на Световната федерация по гимнастика в Банкок

България е с шестима представители на конгреса на Световната федерация по гимнастика в Банкок

  • 4 окт 2026 | 13:00
  • 434
  • 0
Треньорката на ансамбъла на Левски с приз “Весела Димитрова”

Треньорката на ансамбъла на Левски с приз “Весела Димитрова”

  • 4 окт 2026 | 02:36
  • 1191
  • 1
Първи финал за България на Световната купа по скокове на батут в Италия

Първи финал за България на Световната купа по скокове на батут в Италия

  • 3 окт 2026 | 21:08
  • 1888
  • 0
Илиана Раева връчи почетен плакет на легендарната Анастасия Генова

Илиана Раева връчи почетен плакет на легендарната Анастасия Генова

  • 3 окт 2026 | 20:10
  • 580
  • 0
Левски завоюва титлата при жените на Държавното първенство за ансамбли

Левски завоюва титлата при жените на Държавното първенство за ансамбли

  • 3 окт 2026 | 19:55
  • 1232
  • 4
Българка на полуфинал в Световната купа по скокове на батут

Българка на полуфинал в Световната купа по скокове на батут

  • 3 окт 2026 | 17:24
  • 666
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Всички резултати за Купата на България

Всички резултати за Купата на България

  • 4 окт 2026 | 17:35
  • 61300
  • 32
Атанас Фурнаджиев: Обмисляме да увеличим бройката на българите

Атанас Фурнаджиев: Обмисляме да увеличим бройката на българите

  • 4 окт 2026 | 12:30
  • 24276
  • 183
Берое обърна Миньор (Перник) и продължи напред за Купата

Берое обърна Миньор (Перник) и продължи напред за Купата

  • 4 окт 2026 | 15:55
  • 11051
  • 18
Еванс е световен шампион, Солберг сбърка малко преди финала

Еванс е световен шампион, Солберг сбърка малко преди финала

  • 4 окт 2026 | 16:37
  • 2255
  • 2
Клубовете са разделени относно наказанията на Ман Сити, има хипотеза за отнемане на 200 точки

Клубовете са разделени относно наказанията на Ман Сити, има хипотеза за отнемане на 200 точки

  • 4 окт 2026 | 14:51
  • 7848
  • 13
Завърши първият мач от четвъртия кръг в Лигата на нациите

Завърши първият мач от четвъртия кръг в Лигата на нациите

  • 4 окт 2026 | 16:00
  • 14383
  • 1