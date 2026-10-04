Румънка спечели титлата на сингъл на турнира по тенис W15 във Варна

Румънката Джулия Сафина Попа спечели титлата на сингъл на международния турнир от категория W15 от календара на World Tennis Tour във Варна. Надпреварата се проведе при много добра организация на новите кортове на ТК „Супер Спорт“.

На финала Попа победи Соня Женихова (Германия) с 6:2, 6:3 за час и 41 минути игра.

На двойки триумфираха Бианка Елена Бърбулеску (Румъния) и Астрид Ваня Бруне Олсен (Норвегия) надделяха с 6:2, 6:1 над Мария Андриенко (Русия) и Патрисия Георгиана Гоина (Румъния).

Най-добре от българките се представи 17-годишната Валерия Гърневска, която стигна до четвъртфиналите на сингъл.

Турнирът във Варна е част от богатия международен календар в България. До момента у нас се проведоха три турнира от категория W50 от календара на World Tennis Tour - в Хасково, Пазарджик и Пловдив. До края на годината България ще бъде домакин на още два турнира от категория W50, като победителката във всеки от тях ще печели по 50 точки за световната ранглиста. Първият от тях започна днес в Бургас, а след това предстои турнирът в Стара Загора (11–18 октомври).

Организирането на силни международни турнири остава един от основните приоритети на Българската федерация по тенис и през следващата година.

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