Ясни са държавните шампиони по скално катерене

Петра Барова от клуб "Тренелариум" и Матей Мицев от клуб "Балкан" са тазгодишните държавни шампиони по скално катерене.

Те събраха най-много точки за преминати линии на скалите край софийското село Брезе. На второ място се класираха Кристиан Йонов от клуб "Онсайт" и Надя Паунова от "Тренелариум", трети, съответно при мъжете и жените, станаха Иван Русев и Никол Петкова, и двамата от "Балкан".

Това беше 15-ото издание на традиционната катерачна среща, която е и държавно първенство. Проведе се на 3 и 4 октомври, в отлично за катерене време – нито прекалено топло, нито смразяващо студено.

Специално за срещата бяха направени близо 20 нови маршрута с категории на трудност от 5с до 8а, в изцяло нов сектор, които остават за любителите на този спорт.

Организатор тази година беше софийският катерач Мартин Пенков, който отскоро живее със семейството си в Брезе, от години прави маршрути както на скали, така и за състезания в зала, а откакто живее на село, направи и малка зала за катерене там.

Катерачната среща беше организирана със съдействието на Българската федерация по катерене и алпинизъм.

Инициатор на този вид събития е именитият български алпинист и катерач Николай Петков, който организира първите 14 издания. Тази година той също се включи в правенето на маршрутите, заедно с още няколко катерачи.

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