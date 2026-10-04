Героят за Берое: Теренът не ни помагаше, защото не знаехме накъде ще отиде топката

Крилото на Берое Исмаел Ферер, който се отчете с гол и асистенция при победата над Миньор с 2:1, заяви след края на срещата, че всички в отбора са очаквали труден мач. Заралии се нуждаеха от обрат, за да продължат напред за Купата. В следващия етап на турнира "зелените" ще премерят сили с Лудогорец.

Берое обърна Миньор (Перник) и продължи напред за Купата

Ние знаехме много добре, че мачът ще бъде много труден. Теренът не ни помагаше, защото не знаехме накъде ще отиде топката. Много сме доволни от победата.

Тези мачове става така, че от едно статично положение може да се реши всичко.Исках да помогна на моя отбор", заяви испанският офанзивен футболист.

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