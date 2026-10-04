Надал се завърна на корта с победа над Мъри в празнична обстановка

Рафаел Надал отново усети състезателния адреналин във вените си в събота, когато отпразнува десетата годишнина на своята академия с много специално демонстративно събитие — Rafa Nadal Academy Slam.

Бившият №1 в световната ранглиста на ATP посрещна редица големи имена от тура в тренировъчния комплекс. Сред присъединилите се към Надал на корта беше и един от големите му съперници Анди Мъри. Следобедът беше изпълнен с носталгия, приятелство и споделена любов към спорта. Над 2000 зрители присъстваха на празника.

Rafa Nadal and David Ferrer are having so much fun at the RAFA NADAL ACADEMY SLAM 🎾🔥🇪🇸 https://t.co/lYp1K4hxyK — Rafa Nadal Academy (@rnadalacademy) October 3, 2026

„Това, че стигнахме дотук и изградихме това място от нулата, ни носи огромно удовлетворение“, каза Надал пред Movistar+. „В него е вложен огромен труд от толкова много хора. Мисля, че е много специално да можем да отпразнуваме десетата годишнина и да имаме щастието всички тези велики шампиони от историята на нашия спорт да бъдат с нас. Служителите, децата и всички, които присъстват на събитието, ще се насладят на един прекрасен ден.“

В непринудена и празнична атмосфера демонстративното събитие събра бивши съперници на корта. Надал беше капитан на „Отбор Рафа“, в който участваха Карлос Моя, Давид Ферер и Ришар Гаске. Срещу тях се изправи „Отбор Мъри“, в който към бившия британски №1 в света се присъединиха Марат Сафин, Доминик Тийм и Фабио Фонини.

Форматът предложи множество забавни разигравания между бившите звезди на тура. Тенисистите сменяха партньорите си и играеха мачове на двойки.

„Играта на двойки е по-динамична и по-забавна“, обясни Надал. „Така на никого не му се наложи да се подготвя по специален начин. Това е формат, в който всеки може да играе без специфична подготовка.“

TEAM RAFA TAKES THE TITLE! 🏆 Rafa Nadal and Carlos Moyà win the deciding point against Andy Murray and Fabio Fognini to clinch the Rafa Nadal Academy Slam for Team Rafa, 4-3! What a finish to our 10th anniversary celebration. VAMOS! https://t.co/Dq3dLIbCHk — Rafa Nadal Academy (@rnadalacademy) October 3, 2026

„Отбор Рафа“ победи „Отбор Мъри“ с 4:3

Моя/Гаске („Отбор Рафа“) победиха Сафин/Фонини („Отбор Мъри“) с 10:9.

Мъри/Тийм („Отбор Мъри“) победиха Надал/Ферер („Отбор Рафа“) с 10:9.

Фонини/Тийм („Отбор Мъри“) победиха Гаске/Ферер („Отбор Рафа“) с 10:8.

Надал/Гаске („Отбор Рафа“) победиха Мъри/Сафин („Отбор Мъри“) с 10:0.

Моя/Ферер („Отбор Рафа“) победиха Тийм/Сафин („Отбор Мъри“) с 10:8.

Мъри/Фонини („Отбор Мъри“) победиха Надал/Моя („Отбор Рафа“) с 10:7.

Надал/Моя („Отбор Рафа“) победиха Мъри/Фонини („Отбор Мъри“) със 7:5.

An introduction like no other. A name that says it all. RAFA NADAL! 💙 🎾 TEAM RAFA 🆚 TEAM MURRAY 📍 Rafa Nadal Academy, Mallorca 📺 live at @MPlusDeportes https://t.co/60Ci1h5VyO — Rafa Nadal Academy (@rnadalacademy) October 3, 2026

Завръщането на Надал на корта беше един от най-запомнящите се моменти на следобеда. Близо две години след последния си мач испанецът отново облече тенис екипа и се наслади на възможността да се състезава, показвайки на моменти интензивността, която беляза кариерата му в ATP тура.

Публиката посрещна Надал сърдечно, а бившите му съперници и съотборници внесоха много хумор в събитието. Това беше поредното напомняне за трайната връзка между испанеца и тенисистите, с които е споделял толкова много от най-големите сцени в тениса.

Събитието показа и наследството, което Надал е изградил отвъд състезателната си кариера. В родината си той е движещата сила зад център за високопрофесионална подготовка, където развитието на тенисисти от всички нива върви ръка за ръка с изискванията на елитния спорт.

„Благодаря на всички за атмосферата днес и благодаря на теб, Рафа, че ме покани“, каза Мъри по време на церемонията по награждаването. „Имаш невероятно място тук и всички деца са огромни късметлии, че могат да тренират в такъв комплекс. Беше прекрасно да се върна, да посетя музея и да си припомня моменти от кариерата ти и всичко, което си постигнал. Беше прекрасно да бъда част от този път. Макар да бяхме съперници, беше специално да се върнем назад и да си припомним всичко. Надявам се да мога да дойда отново в бъдеще.“

Надал отвърна шеговито: „Благодаря ти за тези думи, Анди. Може би следващия път можем да организираме състезание по голф, за да имаш шанс. Знам, че тренираш много, доста повече от мен, така че може би следващият Nadal Academy Slam ще бъде по голф. Много ви благодаря, Фабио, Марат, Анди, Давид, Карлос и Ришар. Беше много специално да споделя този момент с всички вас. Благодаря ви, че бяхте част от него и че се присъединихте към мен днес.“

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google