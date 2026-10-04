Вашеро отново блести в Азия

Валентен Вашеро осъществи пореден впечатляващ обрат в неделя на турнира в Япония, където победи бившия шампион Артур Фис със 7:5, 4:6, 6:4 и се класира за полуфиналите. Вашеро изоставаше с пробив в първия и третия сет, но и в двата отговори с четири поредни спечелени гейма, за да постигне драматична победа за два часа и 20 минути на турнира от категория ATP 500. 27-годишният представител на Монако, който във втория кръг навакса изоставане от сет и пробив срещу Стефанос Циципас, вече е на третия си полуфинал в ATP тура.

„Вярвах в себе си и обърнах първия сет. В третия бях малко по-уверен, че мога да върна пробива, защото в много от сервис геймовете му стигах до 30:30“, каза Вашеро, чийто баланс срещу тенисисти от топ 10 вече е пет победи и пет загуби. „Може би той трябваше да спечели поне един от тези два сета — първия или третия, но аз спечелих и двата. Това е тенисът. В това е красотата му.“

Когато Фис сервираше за оставане в мача при 4:5 в решаващия сет, Вашеро нанесе два поредни печеливши ретура, а след това надделя над французина в две продължителни разигравания, за да пробие и да подпечата победата. Това беше подобаващ завършек на двубоя, който отлично олицетворяваше непримиримостта на Вашеро през тази седмица.

Вашеро изживя приказен възход по време на миналогодишните азиатски турнири на твърди кортове. Тогава, като квалификант под №204 в света, той стигна до титлата в Шанхай и стана най-ниско класираният шампион в историята на сериите „Мастърс“, чието начало е през 1990 година. Макар да загуби 1000 точки преди защитата на титлата си следващата седмица в Шанхай, Вашеро се изкачи с четири позиции до №14 в обновяваната в реално време световна ранглиста и продължава да преследва първо влизане в топ 10.

За Фис поражението е крачка назад в стремежа му да дебютира във Финалите на ATP. 22-годишният французин е седми в годишната ранглиста за Торино, но осмият Даниил Медведев и деветият Алекс де Минор продължават участието си в Пекин и все още могат да го притиснат.

Въпреки че спечели титлата в Токио през 2024 година и тази седмица достигна рекордното за кариерата си девето място в света, Фис трябваше да премине през квалификациите тази година, след като пропусна крайния срок за заявяване на участие. Той победи Лука Ван Аш и Франсис Тиафо, за да достигне четвъртфиналите. Вашеро, който в следващия си мач ще се изправи срещу Иржи Лехечка, е един от едва двамата поставени тенисисти, останали в схемата в Токио. Възможен е и финал срещу защитаващия титлата си Карлос Алкарас, след като водачът в схемата продължи напред заради отказването на Денис Шаповалов по-рано в неделя.

Лехечка приключи четвъртфиналната програма в неделя с убедителна победа над Адолфо Даниел Вайехо с 6:1, 6:1 само за 58 минути. Така той достигна 14-тия си полуфинал в ATP тура и третия за сезона. Вашеро спечели единствената им предишна среща — на турнира от сериите „Мастърс“ в Париж миналата година.

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Снимки: Gettyimages