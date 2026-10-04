Елена Рибакина се оттегли от турнира в Ухан заради проблем с крака

Световната номер 1 Елена Рибакина няма да вземе участие в предстоящия турнир от категория WTA 1000 в Ухан. Решението идва непосредствено след поражението ѝ във втория кръг на Откритото първенство на Китай в Пекин от Алина Чараева (3-6, 6-4, 6-3) и представлява ново развитие около здравословното състояние на тенисистката.

След срещата в Пекин Рибакина призна за засилващ се дискомфорт в левия си крак. Проблемът датира от турнира в Синсинати, където тенисистката получи контузия в ахилесовото сухожилие и лявата глезена става, но въпреки болките успее да спечели титлата на Откритото първенство на САЩ.

Казахстанската състезателка се обърна с извинение към своите почитатели за това, че няма да може да се състезава в Ухан, като подчерта, че в момента основният ѝ приоритет е пълноценната почивка и медицинското възстановяване.

Оттеглянето от Ухан носи и своите точкови последствия за ранглистата. Тъй като през миналата година Рибакина достигна до четвъртфиналната фаза на надпреварата, тя губи 215 точки от своя актив.

Под въпрос остава участието ѝ в останалите турнири от азиатската серия, както и на финалния турнир на WTA (WTA Finals). На този етап няма официално потвърждение за оттеглянето ѝ от тези събития, но нейната програма ще зависи от бързината на възстановяването ѝ.

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