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Ивайло Станчев: Това е пътят ни, пожелавам успех на Етър

  • 4 окт 2026 | 14:21
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Ивайло Станчев: Това е пътят ни, пожелавам успех на Етър

Черноморец (Балчик) загуби с 2:3 от гостуващия му Етър (Велико Търново). Срещата е от предварителния кръг на турнира за купата на България.

Етър се справи с Черноморец (Балчик) в мач с 5 гола
Етър се справи с Черноморец (Балчик) в мач с 5 гола

Ивайло Станчев, старши треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

„Изиграхме силен мач и накарахме отбора на Етър да се поизпоти, за да продължи напред. Получи се празник за зрителите. Радвам се най-вече, че чисто психологически изиграхме мача зряло. Не трепнахме през всичките 90 минути и до последно опитвахме да пратим двубоя поне в продължения. При 1:0 имахме няколко ситуации, с които можехме да направим резултата по-комфортен, но не успяхме да се възползваме максимално. След това, при 1:2 в 46-ата минута, при едно от положенията ниe смятаме, че топката премина изцяло голлинията. Дори играчи от гостуващия отбор са признали, че според тях това е чист гол. Страничният съдия обаче вероятно не е видял добре ситуацията и остави играта да продължи. При 2:2 мачът можеше да потегли в друга посока, но това за нас не беше самоцел. Нищо фатално не се е случило. Напротив – хубавото е, че видяхме, че можем и че сме на прав път. А го показахме срещу отбор като Етър, чийто щаб беше по-многоброен от хората на нашата резервна скамейка. Момчетата се раздадоха до един – както тези, които започнаха мача, така и тези, които се появиха от скамейката. Всеки даде максимума от себе си. Мартин Янакиев пропусна срещата заради контузия, а капитанът Мирослав Начев, който също имаше проблем с прасеца, успя да се включи в последната третина на двубоя. Благодарим специално на феновете, които дойдоха да ни подкрепят и останаха зад отбора до самия край на мача, когато физически момчетата вече бяха на ръба. Тази подкрепа означава много за нас! Честитим успеха на отбора на Етър и им пожелаваме успех в надпреварата“.

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