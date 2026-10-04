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България е с шестима представители на конгреса на Световната федерация по гимнастика в Банкок

  • 4 окт 2026 | 13:00
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България е с шестима представители на конгреса на Световната федерация по гимнастика в Банкок

Българска делегация с водещи имена от родната гимнастика участва в конгреса на Международната федерация по гимнастика (FIG) в Банкок.Сред представителите на България са олимпийските вицешампиони Красимир Дунев – президент на Българската федерация по гимнастика, и Йордан Йовчев – генерален секретар на централата и народен представител в 52-рото Народно събрание.

В делегацията са още Николина Христова – президент на Техническия комитет по акробатика към FIG, Десислава Богушева – президент на Съюза по аеробика и член на Техническия комитет по аеробика, Невяна Владинова – вицепрезидент на Българската федерация по гимнастика и председател на Комисията на атлетите към световната централа, както и Цветан Георгиев – член на Управителния съвет на Българската федерация по гимнастика, отговарящ за развитието на модерните градски спортове паркур и калистеникаЕдин от акцентите в програмата на конгреса е изборът на домакин на следващия форум на Международната федерация по гимнастика, който през 2026 година ще бъде изборен. За домакинството ще се конкурират Рим и Истанбул.

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