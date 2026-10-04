Никола Бартункова отстрани Арина Сабаленка в Пекин

Чехкинята Никола Бартункова поднесе една от големите изненади на турнира УТА 1000 в Пекин, след като в третия кръг спечели с 6:4, 6:3 срещу доскорошната номер 1 в света Арина Сабаленка от Беларус.

Бартункова, която е номер 34 в ранглистата, надгради над представянето си от първата си среща със Сабаленка. През юни тази година чехкинята водеше със сет и 4:0 гейма в четвъртфиналите на турнира на трева в Берлин, но допусна болезнен обрат.

Сега обаче 20-годишната Бартункова показа, че си е научила урока. В хода на целия мач тя отрази пет възможности за пробив, като не даде на Сабаленка да стигне до такъв. В същото време чехкинята успя да спечели по веднъж подаването на втората в схемата в началото и на двата сета, като във втория успя да го направи и в заключителния гейм.

В четвъртия кръг Никола Бартункова ще играе с австрийката Синя Краус, която победи с 6:1, 6:4 Даяна Ястремска от Украйна.

Шампионката от "Ролан Гарос" Мира Андреева също вече е сред най-добрите 16 в Пекин. Рускинята спечели с 6:4, 6:1 срещу Полина Кудерметова от Узбекистан.

Андреева изоставаше с 2:4 гейма в първия сет, но спечели десет от следващите 11 гейма в срещата, което ѝ донесе и победата.

На осминафиналите ще играе и шампионката от "Уимбълдън" Линда Носкова. Чехкинята се справи за по-малко от час с Виктория Голубич от Швейцария и я отстрани след 6:2, 6:1. Носкова направи седем аса в мача и реализира четири пробива от пет възможности в мача.

Следващата съперничка на Носкова е Екатерина Александрова, която победи в руско дербия Даяна Шнайдер с 3:6, 6:4, 6:3.

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