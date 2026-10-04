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Мая Добрева стана вицешампионка на двойки на Европейското по бадминтон за ветерани

  • 4 окт 2026 | 03:01
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Мая Добрева стана вицешампионка на двойки на Европейското по бадминтон за ветерани

Мая Добрева спечели сребърен медал на Европейското първенство по бадминтон за ветерани в Каляри, Италия.

В дисциплината двойки жени над 40 години Добрева, в тандем с румънката Флорентина Константинеску, достигна до финала и остана на втора позиция.

По пътя към отличието двете записаха няколко победи, като на четвъртфинала се наложиха над германките Никол Бартш и Никол Шнурер с 21:16, 21:12, а на полуфинала спечелиха срещу други представителки на германия Яна Олесен и Катрин Шиндлер с 21:13, 21:13.

В спора за европейската титла Добрева и Константинеску се изправиха срещу Дрифа Хардардотир (Исландия) и Гри Уренхолт Хермансен (Дания). След оспорван двубой те отстъпиха с 15:21, 18:21, с което завършиха първенството на второ място в Европа.

Добрева достигна и до четвъртфиналите на единично, а освен това игра на двойки с Констатин Добрев.

СНИМКА: Българска Федерация Бадминтон/Bulgarian Badminton Federation// FACEBOOK

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