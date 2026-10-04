Господинов и Нейкова с бронзови медали на Европейската купа на сабя до 23 години

Никола Господинов от Младост и Емма Нейкова от Свечников спечелиха бронзови медали на турнира за Европейската купа на сабя за мъже и жени до 23 години. Надпреварата се проведе в София и събра 71 млади спортисти от седем държави.

При мъжете на пътеките излязоха 49 сабльори от шест страни. България беше представена от 17 състезатели. Освен Никола Господинов сред най-добрите осем се класира и Станимир Пелов от Свечников, който завърши шести. Калоян Пешев от Свечников е 10-и, Николай-Томас Георгиев от Пловдив БГ - 13-и, Никола Меицов от Свечников - 14-и. Радослав Воденов от Свечников се нареди 20-и, Тодор Стефанов от Свечников - 30-и, Димитър Тончев от Свечников - 31-и, Захари Русков от Младост - 34-и, Мирослав Прокопиев от Младост - 35-и, Преслав Андреев от Свечников - 36-и, Константин Атанасов от Свечников - 37-и, Георги Урумов от Железник - 42-и, Николай Михайлов от Младост - 44-45-и, Никола Кирков от Свечников - 46-и, Георги Нанчев от Свечников - 47-и, Максим Радев от Младост е 49-и.

Никола Господинов излезе от групите с пет победи от шест срещи. В елиминациите той стартира от втория кръг, в който победи Едоардо Бети от Италия с 15:8. В двубоя за място в топ 8отстрани Франческо Карневале от Италия с 15:12. В срещата за място в полуфиналите Господинов записа победа след оспорвана игра над Станимир Пелов с 15:14. В двубоя за място във финала българинът отстъпи пред Матео Казавекия от Италия с 12:15 и взе бронза.

При жените за призовите места спориха 28 състезателки от пет държави. Емма Нейкова взе бронзовото отличие, а в топ осем завършиха още Вероника Василева (Свечников) на шесто място и Мариела Георгиева (Пловдив БГ) на седмо. Борислава Иванова от Пловдив БГ е 11-а в крайното класиране, Михаела Генова от Младост е-15-а, София-Александра Медарска от Свечников - 16-а, Елиа Бърдарова от Младост - 17-а, Ема Тонева от Свечников - 18-а, Мая Антонова от ЦСКА - 20-та, Николета Добрева от Железник - 21-а, Ая Аройо от Свечников - 24-а.

Емма Нейкова излезе от групите с пет победи от шест срещи. Във втория кръг на елиминациите тя отстрани Мария Клементина Поли от Италия с 15:11. В двубоя за място на полуфиналите записа победа над Вероника Василева след оттеглянето й заради контузия. В срещата за място във финала сабльорката отстъпи пред Карлота Фузети от Италия с 9:15 и завърши турнира на трета позиция.

Утре състезанието продължава с двубоите на шпага мъже и жени до 23 години, съобщават от българската федерация.

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