Австрия не загуби в Косово и продължава да води в своята група

Косово и Австрия завършиха 1:1 в двубой от група B3 на Лигата на нациите. Фисник Аслани (70') даде преднина на домакините, но Кристоф Ланг (85') донесе точката на австрийците с попадение в заключителната част на срещата. Двата отбора изиграха равностоен мач, в който Австрия имаше по-голямо владение на топката и повече удари, но Косово също създаде опасности пред противниковата врата.

След сравнително равностойно първо полувреме Косово успя да поведе в 70-ата минута. Едон Жегрова намери Фисник Аслани, който се разписа и постави домакините в добра позиция за победата. Австрия обаче не се отказа и в 85-ата минута стигна до изравнителен гол. Саша Калайджич подаде към Кристоф Ланг, който прати топката във вратата и спаси точката за гостите.

Равенството остави двата тима с по една точка от този сблъсък в група B3. Косово може да съжалява, че не успя да задържи преднината си в последните минути, докато Австрия показа характер, за да избегне поражението като гост.

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Снимки: Gettyimages