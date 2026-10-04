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Азербайджан свали Литва от първото място

  • 4 окт 2026 | 18:19
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Азербайджан свали Литва от първото място

Азербайджан победи с 1:0 Литва у дома в двубой от група D2 в Лигата на нациите. Двубоят бе доста равностоен и напрегнат, но в крайна сметка трите точки отидоха в актива на домакините и по този начин Азербайджан измести днешния си съперник от първото място.

През първото полувреме гол на гостите правилно бе отменен, а в 25-ата минута азерите взеха преднина. Шведкаускас добре реагира и изби удар с глава на Муталимов, но след това Байрамов стигна до топката и върна към Абдулах Хайбулаев, който се разписа отблизо, вкарвайки първия си гол с националната фланелка.

Шест минути след началото на втората част главният рефер показа втори жълт картон на Хайбулаев, но след намесата на ВАР решението бе правилно коригирано и заменено с картон за симулация на Должников.

Литва натискаше, но не успяваше да стигне до изравнително попадение, а домакините пропуснаха да затворят мача на няколко пъти след контраатаки.

Дълбоко в добавеното време Янкаускас панда в наказателното поле и гостите поискаха дузпа, но такава не бе отсъдена. След последния сигнал Кучис получи червен картон заради реплика по адрес на съдията.

Така Азербайджан прекъсна серия от осем поредни мача без победа в Лигата на нациите.

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