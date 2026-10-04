Дания измъкна трите точки в Уелс и е с едни гърди пред конкурентите за втората позиция

Дания победи Уелс с 1:0 като гост в двубой от група A4 на Лигата на нациите. Единственото попадение реализира Расмус Хойлунд (75') от дузпа, отсъдена след грешка на вратаря Дани Уорд. Домакините имаха добри периоди в мача, но датчаните създадоха достатъчно опасности, а в решителния момент се възползваха от подарения шанс.

Уелс започна активно и още в началото Бренън Джонсън опита да застраши вратата на съперника след центриране на Даниел Джеймс. Постепенно Дания взе инициативата и създаде няколко добри положения чрез Хойлунд и Густав Исаксен. След почивката Уорд се намеси отлично при опасен удар на Хойлунд отблизо и запази равенството, но в 73-ата минута допусна сериозна грешка. Вратарят не прецени ситуацията при връщане на топката, сблъска се с Исаксен в наказателното поле и съдията посочи бялата точка. Хойлунд изпълни хладнокръвно две минути по-късно и донесе успеха на гостите.

Дания удържа преднината си до края и записа важни три точки в групата. Уелс, който в предишния си мач победи Норвегия с 2:1, не успя да повтори силното си представяне и ще трябва да търси нови точки в следващите срещи.

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Снимки: Gettyimages