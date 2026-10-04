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Малта почти си гарантира първото място в групата след нов успех над Андора

  • 4 окт 2026 | 21:13
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Малта почти си гарантира първото място в групата след нов успех над Андора

Малта взе нов важен успех и спечели с минималното 1:0 у дома над Андора в мач от група 1 от Лига „D“ в Лигата на нациите. Единственото попадение на ветерана Теди Теума падна малко след почивката (49'), а това бе втора победа на малтийците над този съперник. Андора пък може да съжалява, след като на два пъти в двубоя уцели гредите.

Така Малта е убедително на първото място в групата със 7 точки и може да се окаже, че дори само равенство в последния мач с Гибралтар ще е достатъчно то да бъде запазено. Андора пък остава с 1 точка и без шансове да стане лидер.

Още във 2-рата минута Джоузеф Мбонг тества вратаря на гостите с удар, но Икер Алварес внимаваше. На свой ред пък Андора имаше отличен шанс да открие малко по-късно, но стражът на домакините Хенри Бонело спаси опасния изстрел с глава на Пау Бабот. В 22-арата минута пак гостите бяха съвсем близо до гола, но ударът с глава на Гийом Лопес нацели напречната греда.

В самото начало на втората част Малта излезе напред. Двойно подаване между Теди Теума и Илиас Шуареф изведе опитния футболист на удобна позиция в наказателното поле и оттам той намери мрежата на Алварес – 1:0 за домакините. Андора пък отново имаше малшанса да нацели греда – този път в 60-ата минута. Отново Гийом Лопес бе в центъра на събитията и след грешка в отбраната на Малта бе съвсем близо до попадението, но и стражът Бонело успя да се намеси. До края резултатът се запази, а след последния съдийски сигнал двата отбора се спречкаха сериозно, но все пак ексцесиите се разминаха.

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Снимки: Imago

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