Бразилия вкара четири гола и на индийците

Отборът на Бразилия записа още една победа в азиатски си контроли, след като разбиха Индия с 4:0 като гост в Колката. Така тимът на Карло Анчелоти приключва с мачовете през тази пауза в клубния футбол. Преди това през измималите дни южноамериканците изиграха две проверки срещу Австралия, като първата от тях завърши 1:1, а втората беше спечелена с 4:2.

Естевао от Челси реализира първия гол в 28-ата минута след неубедителна намеса на вратаря. Само четири минути по-късно Педро от Фламенго удвои след нова колеблива изява на стража на индийците. В 58-ата се разписа и бившият играч на Атлетико Мадрид Самуел Лино, който също вече е във Фламенго. В добавеното време Лино вкара още веднъж.

Селекционерът Анчелоти заложи на трети различен вратар в третата контрола, като дебют този път записа Педро Мориско от Коритиба. “Златистите” бяха и с трети различен централен нападател, като този път тази чест се падна на споменатия Педро.

Иначе от първата минута започнаха и твърди титуляри като капитанът Маркиньос и Винисиус Жуниор.

Индийците са неубедителни в резултатите си през последната година, като всички техни национали играят в местното първенство.

През следващия месец бразилците ще се завърнат в Азия, тъй като ще гостуват за контроли още на Япония (14 ноември) и Сингапур (17 ноември).

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