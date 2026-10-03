Фарьорски острови изтръгна бойко реми срещу лидера Словакия

Националният отбор на Фарьорските острови сътвори поредния си подвиг на международната сцена, измъквайки престижно равенство 1:1 срещу фаворита Словакия в двубой от третия кръг на Лига С, Група 3 в турнира УЕФА Лига на нациите. На стадион „Торсвьолур“ в Торсхавн селекцията на Ейдън Клакщайн показа невероятна тактическа дисциплина и характер. Гостите поведоха след автогол на Гунар Ватнамар в 38-ата минута, но домакините изравниха чрез Адриан Юстинусен в 66-ата минута.

През първата част словашкият тим стоеше по-добре и успя да пречупи сгъстената отбрана на островитяните малко преди почивката. В 38-ата минута Томаш Суслов изпрати остро центриране пред голлинията, където топката се удари в бранителя Гунар Ватнамар и влезе в собствената му врата за 0:1.

Вместо да се предадат обаче, домакините излязоха преобразени за второто полувреме и пренесоха играта в предни позиции. В 59-ата минута Сьоренсен се освободи майсторски в пеналтерията и изстреля топката към горния десен ъгъл, но словашкият страж Доминик Грейф демонстрира изключителен плонж и с върха на пръстите си я отклони в страничната греда.

Настоятелността на фарьорците даде своя златен плод в 66-ата минута, когато след дълъг пас зад гърба на защитата, топката бе лошо изчистена и падна право на волето на резервата Адриан Юстинусен, който с безпощаден мощен шут от границата на наказателното поле я заби в долния десен ъгъл за 1:1.

В драматичните финални акорди на мача в 86-ата минута вратарят на домакините Ламхауге направи умопомрачително спасяване с една ръка след опасен удар с глава на Иван Шранц от чиста позиция, подпечатвайки историческата точка.

След това героично представяне в Торсхавн, селекцията на Фарьорските острови продължава да бъде истинското откритие в потока, заемайки третото място в подреждането с актив от 3 точки, извоювани след три поредни равенства срещу фаворитите. Тимът на Словакия остава на лидерската позиция в класирането с общ актив от 7 точки.

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