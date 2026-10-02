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Президентът на френската федерация очаква още изненади от Зидан

  • 2 окт 2026 | 22:06
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Президентът на френската федерация очаква още изненади от Зидан

Президентът на Френската футболна федерация Филип Диало изрази огромното си задоволство от първите стъпки на Зинедин Зидан начело на представителния тим. Преди двубоя срещу Италия от турнира Лига на нациите в Рен, ръководителят на френския футбол подчерта положителния импулс в състава след двете последователни победи с по 1:0 при гостуванията на Турция и Белгия.

„Стартът е изключително добър с тези два поредни успеха далеч от дома, които никога не са лесни. В момента преминаваме през сериозно обновяване на състава и въвеждане на много нови елементи. Всичко се развива отлично, а играчите следват напълно идеите на селекционера. Тази вечер ни предстои първи мач пред наша публика и съм сигурен, че Зидан има още няколко изненади за нас. Пожелавам му да изгради прекрасна връзка с привържениците и, разбира се, да постигнем победа“, заяви Диало.

Футболният шеф не спести суперлативи за качествата и авторитета на новия селекционер, определен от него като истинска икона както на световния футбол, така и на цялата страна. Пред радио „Монте Карло“ Диало отбеляза, че фигурата на Зидан идеално олицетворява посоката, в която трябва да върви националният отбор.

„Той е сред най-обичаните личности във Франция. Първо беше сред най-добрите футболисти на планетата, а след това спечели Шампионската лига и като старши треньор. Винаги е успявал да очарова сънародниците ни. Личността му съчетава висок професионализъм, скромност и откровеност. Зидан е истински близък до хората, а моето желание е френският национален отбор да поддържа точно такава връзка с обществото“, допълни президентът на федерацията.

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