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Бойната гала Noto Fight Night 6 ще бъде излъчена на живо в канала на MAX FIGHT

  • 2 окт 2026 | 21:19
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Бойната гала Noto Fight Night 6 ще бъде излъчена на живо в канала на MAX FIGHT

Българската асоциация на професионалните бойни спортове и MAX FIGHT стартират съвместна инициатива в подкрепа на локалните организатори на професионални бойни събития в страната.NOTO FIGHT NIGHT 6 на 2 октомври във Велинград официално става част от проекта.

Асоциацията и MAX FIGHT осигуряват професионално заснемане, коментатор и безплатно излъчване на живо в YouTube канала на MAX FIGHT CHAMPIONSHIP. Организатор на галавечерта е Красимир Толупов, а програмата включва срещи по ММА, кикбокс и бокс. В главния двубой Камен Георгиев, един от пионерите на българския ММА, ще се изправи срещу Никола Златев - ,,Доктора“, който има над 20 професионални срещи и международни титли. Подглавна среща ще се разиграе титлата в бокса на ISFA . Бившия шампион Даниел Полежански любимеца на местната публика се изправя срещу Илия Стоилов в 6 рундов шампионски мач .

Линк на излъчването.

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