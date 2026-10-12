Официално: Дмитрий Бивол се изправя срещу Калъм Смит в Русия

Дългоочакваният боксов двубой между Дмитрий Бивол и Калъм Смит вече е официално потвърден. Двамата ще премерят сили на 12 декември в зала „УГМК-Арена“ в Екатеринбург, Русия.

Събитието ще бъде излъчвано на живо в платформата DAZN, а съорганизатори на галавечерта са промоутърските компании „Мачрум Боксинг“ и „Ер Си Си Боксинг“. Организацията на срещата отне няколко месеца, след като от WBO наредиха на Бивол да защитава световната си титла в лека тежка категория срещу 36-годишния британец. В сблъсъка ще бъдат заложени също така и поясите на WBA и IBF.

По данни на изданието "BoxingScene" двете страни са постигнали съгласие още през август, но са били нужни още два месеца, преди WBO да даде официално одобрение Русия да приеме мача с оглед на продължаващата война с Украйна. И двамата бойци не са били особено активни в последно време.

Смит, който има актив от 31 победи и 2 загуби (22 с нокаут), не се е боксирал от февруари 2025 г., когато надигра по точки Джошуа Буатси в 12-рундов мач. Бивол (25 победи, 1 загуба, 12 нокаута) беше главното събитие на същата бойна вечер, постигайки реванш над Артур Бетербиев.

След този триумф 35-годишният руски шампион прекара 15 месеца извън ринга, преди да се завърне през май и да запише победа по точки над Михаел Айферт.

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