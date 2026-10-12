Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове

Официално: Дмитрий Бивол се изправя срещу Калъм Смит в Русия

  • 12 окт 2026 | 16:07
  • 172
  • 0
Официално: Дмитрий Бивол се изправя срещу Калъм Смит в Русия

Дългоочакваният боксов двубой между Дмитрий Бивол и Калъм Смит вече е официално потвърден. Двамата ще премерят сили на 12 декември в зала „УГМК-Арена“ в Екатеринбург, Русия.

Събитието ще бъде излъчвано на живо в платформата DAZN, а съорганизатори на галавечерта са промоутърските компании „Мачрум Боксинг“ и „Ер Си Си Боксинг“. Организацията на срещата отне няколко месеца, след като от WBO наредиха на Бивол да защитава световната си титла в лека тежка категория срещу 36-годишния британец. В сблъсъка ще бъдат заложени също така и поясите на WBA и IBF.

По данни на изданието "BoxingScene" двете страни са постигнали съгласие още през август, но са били нужни още два месеца, преди WBO да даде официално одобрение Русия да приеме мача с оглед на продължаващата война с Украйна. И двамата бойци не са били особено активни в последно време.

Смит, който има актив от 31 победи и 2 загуби (22 с нокаут), не се е боксирал от февруари 2025 г., когато надигра по точки Джошуа Буатси в 12-рундов мач. Бивол (25 победи, 1 загуба, 12 нокаута) беше главното събитие на същата бойна вечер, постигайки реванш над Артур Бетербиев.

След този триумф 35-годишният руски шампион прекара 15 месеца извън ринга, преди да се завърне през май и да запише победа по точки над Михаел Айферт.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Бойни спортове

Три златни медала и отборно първо място за родното таекуондо в Подгорица

Три златни медала и отборно първо място за родното таекуондо в Подгорица

  • 12 окт 2026 | 11:52
  • 397
  • 0
Националите по карате заминаха за Световното по Полша

Националите по карате заминаха за Световното по Полша

  • 12 окт 2026 | 05:27
  • 880
  • 1
ЦСКА спечели отборните титли на Държавното по джудо при девойките

ЦСКА спечели отборните титли на Държавното по джудо при девойките

  • 12 окт 2026 | 00:46
  • 1054
  • 0
Станка Златева: Бруталният натиск няма да ме откаже

Станка Златева: Бруталният натиск няма да ме откаже

  • 11 окт 2026 | 16:50
  • 5131
  • 21
Повече от 600 състезатели от над 10 държави на турнира по олимпийско таекуондо „Рамус София къп“ 2026

Повече от 600 състезатели от над 10 държави на турнира по олимпийско таекуондо „Рамус София къп“ 2026

  • 11 окт 2026 | 15:22
  • 749
  • 0
Чужденците спечелиха медалите на Grappling Grand Prix 88

Чужденците спечелиха медалите на Grappling Grand Prix 88

  • 11 окт 2026 | 14:07
  • 17619
  • 11
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА поиска доживотно наказание за съдия, "червените" пуснаха видео

ЦСКА поиска доживотно наказание за съдия, "червените" пуснаха видео

  • 12 окт 2026 | 15:42
  • 8435
  • 45
Любо Ганев: Хазартните компании дават повече пари за спорта от държавата

Любо Ганев: Хазартните компании дават повече пари за спорта от държавата

  • 12 окт 2026 | 13:41
  • 7099
  • 51
Гбамен под огромен въпрос и за Монако

Гбамен под огромен въпрос и за Монако

  • 12 окт 2026 | 16:37
  • 212
  • 0
Георги Иванов: Националният отбор е проекция на клубове, болен зъб не се лекува с обезболяващи

Георги Иванов: Националният отбор е проекция на клубове, болен зъб не се лекува с обезболяващи

  • 12 окт 2026 | 11:50
  • 13782
  • 122
Рибарски остава селекционер за Лига на нациите, после идва чужденец

Рибарски остава селекционер за Лига на нациите, после идва чужденец

  • 12 окт 2026 | 12:12
  • 8000
  • 5
Любо Ганев в "Гостът на Sportal.bg": Ако имахме парите на баскетбола, щяхме да сме светлинни години напред

Любо Ганев в "Гостът на Sportal.bg": Ако имахме парите на баскетбола, щяхме да сме светлинни години напред

  • 12 окт 2026 | 13:40
  • 9752
  • 8