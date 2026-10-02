Финансов и управленски завой във WTA: Жените поемат пълния контрол върху финалите си

Женската тенис асоциация (WTA) предприема радикална промяна в своя търговски и организационен модел, с която цели да стабилизира финансовото си състояние и да върне контрола върху бъдещето си. Освен че потвърди преместването на финалите на WTA в Шарлът, Северна Каролина, от 2027 г. за период от поне три години, ръководството на тура обяви изключително важен завой: асоциацията вече няма да разчита на външни промоутъри и такси за лиценз, а ще управлява събитието изцяло сама.

В миналото WTA разчиташе на местни организатори и лицензионни такси, за да провежда финалите в края на сезона. Сега асоциацията преминава към публично-частно партньорство, управлявайки директно търговската стратегия, приходите, разходите и цялостното преживяване за феновете. Председателят на WTA Валери Камило подчерта, че асоциацията сама поема контрола върху създаването на приходите и управлението на бюджета, което ще ѝ позволи сама да определя съдбата си.

Новата амбиция е финалите на WTA да се превърнат в "Супербоул на женския спорт". Заедно с турнира в Шарлът, където срещите ще се играят в зала "Спектрум Център", WTA ще премести и своята световна централа от Сейнт Питърсбърг, Флорида, в същия град.

Този управленски преход идва на фона на сериозни финансови предизвикателства. Докладите сочат, че WTA прогнозира оперативна загуба от около 23 милиона долара за 2026 г., а паричните ѝ резерви могат да паднат до 15 милиона долара. 2026 г. се определя като преходна година с необходимост от сериозно "свиване на коланите".

Това се отразява пряко и на наградния фонд. През 2025 г. финалите в Рияд, Саудитска Арабия, разпределиха рекордните 15,5 милиона долара. За 2026 г., когато турнирът спешно бе преместен в Индиън Уелс, Калифорния, след предсрочното прекратяване на договора с Рияд, наградният фонд намалява с 5,5 милиона долара до общо 10 милиона долара. Ръководството на тура посочва неочакваните разходи по релокацията като основна причина за този временен спад.

Завоят в стратегията е пряк отговор на неколкогодишна нестабилност. Финалите на WTA смениха шест домакина за едва седем години. Първоначално планираното 10-годишно партньорство с Шънджън пропадна след само едно издание заради пандемията и случая с Пън Шуай. Последва поредица от краткосрочни домакинства в Гуадалахара, Форт Уърт, Канкун и Рияд, които често бяха съпроводени от организационни проблеми, празни трибуни или недоволство от страна на състезателките относно условията на игра.

С договора с Шарлът от 2027 г. и подкрепата от 14,4 милиона долара от щатския фонд на Северна Каролина, WTA се надява да изгради устойчив финансов модел, който да гарантира дългосрочна стабилност и реален растеж на публиката.

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