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За първи път българин влезе в управлението на световния хокей

  • 2 окт 2026 | 16:33
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За първи път българин влезе в управлението на световния хокей

Стоян Бъчваров беше избран за член на Съвета на Международната федерация по хокей на лед (IIHF), съобщи председателят на Българската федерация по хокей на лед Мартин Миланов.

59-годишният Бъчваров, който е бивш национален състезател на страната и треньор, е първият българин в историята, който влиза в управата на IIHF. Той има богат опит и в управлението на родната централа като генерален секретар и изпълнителен директор, както и като председател на комисията по международни прояви и програми и национални отбори.

"Днес българският хокей записа нова страница в своята история. Стоян Бъчваров беше избран за член на Съвета на Международната федерация по хокей на лед (IIHF). За първи път българин достига до този ключов пост в управлението на световния хокей! Това е изключителен успех за България и Българската федерация по хокей на лед. Успех, който носи национална гордост и показва, че българският хокей може да печели доверие и признание на най-високо международно ниво", написа Мартин Миланов във Фейсбук.

За нов президент на IIHF беше избран 71-годишният германец Франц Рейндъл, който спечели с 60:57 гласа решаващия вот срещу чеха Петр Бржиза, който остава в ръководния 15-членен Съвет на организацията като старши вицепрезидент.

Райндъл заменя на поста канадеца Люк Тардиф, който не се кандидатира за втори мандат.

bnrnews.bg

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