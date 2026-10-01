Историческо постижение за плажния ни футбол

МФК Спартак ще запише историческо първо участие на български клуб в световното клубно първенство по плажен футбол. Варненският тим, който е абсолютен хегемон в родния плажен футбол и рекордьор по спечелени държавни титли с 13 отличия, ще представи България на най-високия клубен форум на планетата.

Надпреварата ще събере елита на клубния плажен футбол от целия свят. Очаква се в турнира да се включат повече от 30 отбора от всички континенти, като сред участниците ще бъдат водещи клубове от Южна Америка, Азия и Африка, както и най-силните представители на Европа.

Домакин на престижния форум ще бъде турският курорт Алания. Световното клубно първенство ще се проведе между 25 октомври и 1 ноември, когато най-добрите клубни отбори на планетата ще определят новия световен шампион.

За МФК Спартак участието е историческо не само за клуба, но и за целия български плажен футбол. Варненци се превръщат в първия български тим, който ще излезе на терена в световно клубно първенство.

Това е поредното значимо международно постижение в богата история на клуба. МФК Спартак вече има осем участия в Шампионската лига по плажен футбол, като през годините варненци записаха редица силни представяния срещу част от най-добрите клубове в Европа.

Сред най-впечатляващите постижения на Спартак е осмото място в Европа през 2021 година, както и трите достигнати осминафинала в най-силния клубен турнир на Стария континент.

Сега пред българския шампион предстои ново предизвикателство и още една историческа страница. След като години наред доминира на национално ниво и се утвърди сред разпознаваемите имена в европейския плажен футбол, МФК Спартак ще има възможност да премери сили с клубове от всички краища на света.

Варна и България за първи път ще имат свой представител на световната клубна сцена по плажен футбол. А за 12-кратния държавен шампион участието в Алания е шанс да продължи международната си история и да постави още един важен рекорд в богата си визитка .

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