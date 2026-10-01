Обявиха съдиите за втория предварителен кръг на Купата

Съдийската комисия към БФС обяви назначенията за предстоящите мачове от втория предварителен кръг на Sesame Купа на България. Впечатление прави, че един от елитните ни рефери Мариян Гребенчарски е получил наряд за двубоя между Беласица и Добруджа.
ЦСКА започва защитата на Купата в Смолян или Несебър, Левски може да гостува в Ловеч
3 октомври 2026 г., събота, 14:00 ч.
ФК Балкан 1929 - Професионален футболен клуб Фратрия АД
ГС: Петър Милков Николов АС1: Йордан Стефанов Гошев АС2: Венелин Павлов Иванов
4-ТИ: Мурад Халил Адем
СН: Цветан Борисов Трифонов
3 октомври 2026 г., събота, 14:00 ч.
ФК Черноморец Балчик - ФК Етър ВТ
ГС: Кристиaн Младенов Тодоров АС1: Владимир Йорданов Йорданов АС2: Тодор Красимиров Тодоров
4-ТИ: Иван Руменов Христов
3 октомври 2026 г., събота, 14:00 ч.
ФУТБОЛЕН КЛУБ БОТЕВ - ОФК Вихрен - Сандански
ГС: Красимир Маргаритов Кръстев АС1: Християн Цанков Симеонов АС2: Мартин Мартинов Иванов
4-ТИ: Сезер Севджанов Сабриев
СН: Красимир Иванов Василев
3 октомври 2026 г., събота, 14:00 ч.
ФК Крумовград - ОФК Спартак Пл
ГС: Иво Петров Иванов АС1: Ангел Бориславов Станчев АС2: Алекс Ивайлов Крушков
4-ТИ: Георги Иванов Иванов
СН: Атанас Петров Бозев
4 октомври 2026 г., неделя, 13:00 ч.
ОФК Беласица - ФУТБОЛЕН КЛУБ ДОБРУДЖА 1919
ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Николай Иванов Михайлов
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов
СН: Драган Кирилов Стойков
4 октомври 2026 г., неделя, 14:00 ч.
ФК Оборище-Панагюрище - ОФК Янтра 2019
ГС: Георги Георгиев Спасов АС1: Асен Крумов Крумов АС2: Никола Руменов Моврадинов
4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева
4 октомври 2026 г., неделя, 14:00 ч.
Футболен клуб Миньор - Перник - ПФК Берое - Стара Загора
ГС: Георги Георгиев Новачев АС1: Димитър Атанасов Димитров АС2: Петр Тодоров Балтаджиев
4-ТИ: Мартин Димитров Стефанов
4 октомври 2026 г., неделя, 15:00 ч.
Футболен Клуб Бенковски Исперих - Общински футболен клуб - Академик Свищов
ГС: Дженк Мустафа Ташдемир АС1: Венцислав Бориславов Банчев АС2: Павлин Петков Петков
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев
СН: Ивелин Венциславов Занев
4 октомври 2026 г., неделя, 15:00 ч.
ПФК Спартак 1947 Пловдив - ОФК Ботев 1937
ГС: Светослав Иванов Лазаров АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов
4-ТИ: Димо Стоянов Димов
4 октомври 2026 г., неделя, 15:00 ч.
СДРУЖЕНИЕ ФУТБОЛЕН КЛУБ ЧАВДАР - ФК МАРЕК 1915
ГС: Мурад Халил Адем АС1: Дарин Василев Иванов АС2: Драгомир Веселинов Димитров
4-ТИ: Стилян Стоянов Колев
СН: Никола Петров Джугански
4 октомври 2026 г., неделя, 15:00 ч.
СДРУЖЕНИЕ ФУТБОЛЕН КЛУБ ЯМБОЛ 1915 - ПФК Хебър 1918 АД
ГС: Петър Георгиев Димитров АС1: Цветан Гошов Горанов АС2: Иван Калоянов Беделев
4-ТИ: Николай Стоянов Иванов
СН: Живко Герганов Недялков
4 октомври 2026 г., неделя, 15:00 ч.
ФУТБОЛЕН КЛУБ НЕФТОХИМИК БУРГАС 1962 - Спортист 2009
ГС: Божидар Тихомиров Тодоров АС1: Станислав Лазаров Станев АС2: Мартин Викторов Мирчев
4-ТИ: Иван Руменов Христов
СН: Тони Бонев Пандарски
4 октомври 2026 г., неделя, 15:00 ч.
Сдружение футболен клуб Загорец - Футболен клуб Рилски спортист-2011
ГС: Владимир Николаев Кирилов АС1: Васил Тодоров Качамаков АС2: Севастиян Пламенов Чавдаров
4-ТИ: Георги Иванов Иванов
СН: Никола Илиянов Атанасов
4 октомври 2026 г., неделя, 15:00 ч.
СДРУЖЕНИЕ ФУТБОЛЕН КЛУБ РОДОПА-СМОЛЯН - СДРУЖЕНИЕ ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ НЕСЕБЪР
ГС: Николай Диянов Запрянов АС1: Желязко Димитров Пилатов АС2: Стоян Игнатов Петров
4-ТИ: Георги Петров Стоянов
СН: Николай Георгиев Ангелов
4 октомври 2026 г., неделя, 15:00 ч.
ФК Национал (София) - ОФК Локомотив Горна Оряховица
ГС: Петър Петров Янков АС1: Станимир Емилов Трифонов АС2: Димо Неделчев Стоянов
4-ТИ: Иво Петров Иванов
4 октомври 2026 г., неделя, 15:00 ч.
ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ БДИН -1923 - ПФК Монтана 1921
ГС: Петър Николаев Николов АС1: Георги Димчев Великов АС2: Мартин Викторов Михайлов
4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров
4 октомври 2026 г., неделя, 15:00 ч.
ОФК Локомотив Мездра - ПФК Пирин 22 АД
ГС: Валентин Любомиров Стефанов АС1: Михаил Димчов Гигов АС2: Християн Антонов Терзиев
4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски
4 октомври 2026 г., неделя, 15:00 ч.
ФУТБОЛЕН КЛУБ ВОЛОВ - ШУМЕН 2007 - ФУТБОЛЕН КЛУБ ЧЕРНОМОРЕЦ 1919 БУРГАС
ГС: Борис Борисов Попов АС1: Теодор Пешев Петров АС2: Владимир Тодоров Ташков
4-ТИ: Христо Митков Минчев
СН: Александър Ангелов АтанасовДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google