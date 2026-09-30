Албания с класика над Сан Марино като гост

Албания демонстрира пълно надмощие и си тръгна с категоричен успех при гостуването си на Сан Марино в сблъсък от Лига C, Група 1 на Лигата на нациите на УЕФА. „Червено-черните“ тотално надиграха своя съперник в двубоя от втория кръг на надпреварата и заслужено се поздравиха с трите точки след голове на Анис Мехмети ('21), Мюрто Узуни ('27) и Рей Манай ('65).

Гостите откриха резултата в 21-вата минута, когато след центриране от корнер един от защитниците на домакините се размина с топката. Тя стигна до непокрития на задната греда Анис Мехмети, който без забавяне я прати в мрежата за 0:1.

Само шест минути по-късно, албанците удвоиха своята преднина. Кристиян Аслани стреля технично от пряк свободен удар, пращайки топката под скачащата стена. Вратарят на Сан Марино успя да се намеси и да спаси първоначалния изстрел, но при добавката Мирто Узуни бе най-съобразителен и отблизо покачи на 0:2.

Крайният резултат бе оформен в 65-ата минута след ново разбъркване в наказателното поле след изпълнение на корнер. Рей Манай бе намерен с прехвърлящ пас в непосредствена близост до вратата. Първият удар на нападателя бе отразен от стража на домакините, но при втория си опит Манай не сгреши и фиксира крайното 0:3.

С този триумф Албания записа втора поредна победа и е едноличен лидер в групата с 6 точки. Сан Марино остава на дъното с нулев актив.

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