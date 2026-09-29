Швейцария разби десетима шотландци на "Хемпдън Парк"

Швейцария разби с 3:0 като гост Шотландия, записвайки втората си поредна победа в група 1 на Лига "В". "Кръстоносците" бяха улеснени от факта, че 80 минути играха с човек повече. Рикардо Родригес (12'), Нико Елведи (55') и Зеки Амдуни (82') се разписаха за победителите. Така Швейцария записа 11-и пореден мач, в който не губи в рамките на 90 минути. Себастиан Поконьоли пък загуби първия си мач като селекционер на Шотландия на "Хемпдън Парк".

Още в осмата минута Хендри повали Ндой, а главният рефер отсъди дузпа и показа жълт картон на бранителя на домакините. След намесата на ВАР обаче бе установено, че нарушението е извън наказателното поле. Така решението се промени на пряк свободен удар, но и червен картон за Хендри, който изблъска в гръб съперника, без да се опитва да играе с топката. Рикардо Родригес изпълни свободния удар като дузпа и със силен изстрел прати топката в далечния ъгъл, давайки преднина на Швейцария.

В 27-ата минута Манзамби стреля опасно от границата на наказателното поле, но топката премина встрани.

Десет минути след началото на второто полувреме Швейцария удвои преднината си, след като Нико Елведи засече отблизо ниско центриране на Ндой отдясно.

В 82-рата минута Зеки Амдуни оформи крайния резултат. Той получи в наказателното поле от Ндой и с мощен удар порази Гън. В добавеното време Седрик още веднъж прати топката във вратата на домакините, но попадението бе отменено, тъй като преди това в хода на атаката топката бе напуснала очертанията на терена.

A tough evening for Sebastien Pocognoli, whose first game in charge at Hampden Park ended in defeat for Scotland.



Switzerland capitalised on Jack Hendry's 11th-minute red card, with goals from Ricardo Rodriguez, Nico Elvedi and Zeki Amdouni earned the visitors a commanding 3-0… pic.twitter.com/sMCnfKViBw — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) September 29, 2026

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Снимки: Imago