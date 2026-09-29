Беатрис Спасова и Дария Великова с победи във Варна

Квалификантните Беатрис Спасова и Дария Великова се класираха за втория кръг на сингъл на международния турнир по тенис на клей във Варна с награден фонд 15 хиляди долара.

Спасова спаси мачбол и елиминира Мааян Ларон (Израел) с 1:6, 7:5, 7:6(5) след почти от два часа и половина игра.

24-годишната българка навакса изоставане от сет и 3:5 гейма във втория и реализира обрат. В третата част тя беше на точка от загубата на собствен сервис при 30:40 и 5:6 гейма, но с три поредни разигравания изравни, а впоследствие в тайбрека дръпна с 6:3 точки по пътя си към крайната победа.

Великова пък се справи с румънската квалификантка Алексия-Шара Янку със 7:6, 6:3 за 97 минути. Тя пропиля ранен аванс от 4:2 гейма, а в тайбрека на първия сет стигна до обрат след изоставане от 2:4 точки. Във втората част 22-годишната българка реализира ключов пробив в осмия гейм и затвори мача при собствено подаване.

Още една представителка на домакините - Галена Кръстенова, също преминала през квалификациите, ще играе по-късно днес срещу Линда Севчикова (Чехия).

Общо осем българки стартират в основната схема на надпреварата, като останалите пет - Виктория Велева, Юлия Стаматова и получилите "уайлд кард" Брияна Иванова, Рада Колева и Валерия Гърневска, започват утре.

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