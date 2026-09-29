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Медведев срази добър приятел на финала в Китай

  • 29 сеп 2026 | 17:20
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Медведев срази добър приятел на финала в Китай

Даниил Медведев спечели третата си титла за сезон 2026 във вторник на турнира в Хангджоу, след като победи добрия си приятел Андрей Рубльов със 7:5, 6:4 във финал между първите двама поставени.

Рубльов започна силно финала на турнира от категория ATP 250 в Китай, но Медведев устоя на първоначалния му натиск, след което пое контрола с впечатляващо представяне на сервис. Бившият номер едно в световната ранглиста записа 23 аса и само две двойни грешки по пътя към победата за 93 минути и своята 24-та титла от ATP Тура.

„Винаги има малко повече залог“, каза Медведев, попитан какво е да играе срещу Рубльов. Той вече води с 8:2 в преките им двубои. „Мисля, че се справих добре. Играх силно във важните моменти и съм много доволен от нивото си.“

Миналата година Медведев не успя да се класира за Финалите на ATP за първи път от 2018 г. насам, но през 2026 г. 30-годишният тенисист отговори със силни резултати. След титлите в Бризбън, Дубай и вече Хангджоу той заема осмо място в текущата класация за Торино и е сред претендентите за участие в заключителния турнир на сезона.

Победата над Рубльов донесе на Медведев 22-рата му титла от ATP Тура на твърди кортове. Така той се изравни с Майкъл Чанг, Стефан Едберг и Джон Макенроу на 11-о място по този показател в Откритата ера. Лидер е Новак Джокович със 72, следван от Роджър Федерер със 71, Андре Агаси с 46, Джими Конърс с 43, Пийт Сампрас с 36, Анди Мъри с 34, Иван Лендъл с 31, Род Лейвър, Рафаел Надал с по 25 и Яник Синер с 23.

Според статистиката на ATP балансът на Медведев през 2026 г. е 38 победи и 16 загуби, като 27 от успехите му са на твърди кортове. По брой победи на тази настилка през сезона той дели първото място в Тура с втория в света Александър Зверев.

„Наистина се радвам, че те виждам на този финал“, обърна се Медведев към Рубльов по време на церемонията по награждаването. „Съжалявам, че сервирах добре днес, но се надявам и двамата да завършим сезона толкова силно.“

Сега шестият в света Медведев се отправя към Пекин за турнира от категория ATP 500. В първия кръг той ще срещне преминалия през квалификациите Пабло Кареньо Буста. Медведев достигна финала в китайската столица през 2023 г., а през 2024 и 2025 г. игра на полуфинал.

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