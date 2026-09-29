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Локомотив София се класира за четвъртфиналите и продължава защитата на титлата си

  • 29 сеп 2026 | 16:23
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Локомотив София се класира за четвъртфиналите и продължава защитата на титлата си

ТК Локомотив София се класира за четвъртфиналите и продължава защитата на титлата си на Държавното отборно първенство по тенис за мъже, което се играе на червените кортове на БНТЦ в София и е с награден фонд от 2500 евро.

Поставените под номер 3 "железничари", които разчитат на Мартин Димитров, Вардан Манукян и Кристиян Крилчев, спечелиха с 2:0 срещу втория отбор на ТК Левски.

Така за място на полуфиналите те ще играят срещу ТК ДМ Тенис (Стара Загора).

Водачите в схемата от ТК "15:40", в чийто състав личат имената на Адриан Андреев и Диан Недев, също стигнаха до четвъртфиналите след 2:0 над втория тим на ТК Албена (Пловдив). Следващите съперници за столичани ще бъдат петите поставени от първия отбор на ТК Кристи (Дряново).

Номер 2 ТК Дема с Джордж Лазаров, Берк Изабетов и Ваньо Василев в отбора продължават напред след 2:0 над ТК Свиленград, а на четвъртфиналите съперник на софиянци ще бъде първия тим на Левски, шести в схемата.

Първия отбор на ТК НСА, четвърти поставен и шампион през 2023 година, пък отстрани с 2:0 ТК Черно море елит (Варна), който спечели трофея три пъти в предишните пет сезона, но този път отпадна рано от надпреварата."Студентите", в чийто състав са Михаил Иванов и Пламен Милушев, ще се изправят срещу ТК СБС (София), който елиминира първия отбор на ТК Албена (Пловдив) с 2:1.

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