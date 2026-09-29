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Валери Домовчийски: Целта ни е първото място и завръщане в Трета лига! Асеновец ще е най-сериозният ни конкурент

  • 29 сеп 2026 | 18:04
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Валери Домовчийски: Целта ни е първото място и завръщане в Трета лига! Асеновец ще е най-сериозният ни конкурент

ФК Раковски е временен лидер в Областна група – Пловдив, след като до момента записа 5 победи и 1 равенство в изминалите 6 кръга от началото на сезона. В последния си двубой тимът победи категорично с 5:0 Борислав (Първомай).

„Нашата цел е ясна, преследваме първото място и завръщане отново в Трета лига! Ние продължаваме да работим, както до момента – само местни футболисти са в отбора. Преди началото на сезона ни напуснаха две-три момчета, а на тяхно място взех от юношите, защото нашата цел е да продължим да даваме път на младите ни футболисти в мъжкия футбол„, коментира играещият треньор на ФК Раковски Валери Домовчийски.

„Със сигурност Асеновец (Асеновград) се очертава като основен конкурент за първото място. При тях има промени, вече подсилиха отбора, привличайки опитния вратар Илко Пиргов, вероятно ще продължат да го подсилват. Ние гледаме нашето представяне, като се надявам всичко през сезона в групата да протече нормално и без странични фактори„, добави още бившият нападател на Левски, Херта, Дуисбург и националния отбор на България.

В предстоящия кръг ФК Раковски гостува на Скутаре, като в тима няма проблеми с контузени футболисти. Двубоят е в неделя (4 октомври) от 16:00 часа.

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