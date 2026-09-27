Черно море Navibulgar спечели битката за третото място на Черноморските игри

Черно море Navibulgar спечели срещу Ямбол с 95:69 и завърши на третото място в баскетболния турнир от Черноморските игри. Домакините на турнира напрактика извоюваха успеха си в последната част, която спечелиха убедително с 16 точки разлика. За победителите Къртис Джоунс вкара 26 точки, а Цветомир Чернокожев добави 16 точки. За Ямбол Джейлън Йънг вкара 23 точки, а Джош Тейлър – 17 точки и добави 11 борби.

Гостите започнаха отлично срещата, възползваха се от неуспешни атаки на домакините и за малко повече от 2 минути игра поведоха с 9:1. Играчите на Черно море Navibulgar постепенно подобриха играта и стрелбата си и намалиха изоставането си до само точка при 8:9. Малко по-късно домакините поведоха за първи път в мача при 11:10, но тимът на Ямбол успя да поведе с 5 точки при 18:13 след тройка на Антон Вълчев. В самия край на частта варненският тим отново поведе с 22:21, но гостите успяха да вземат първата четвърт с 24:22.

Черно море Navibulgar започна много добре втория период и вкара набързо 8 срещу 0 точки, за да поведе с 30:24. Три минути и 12 секунди преди почивката с тройка на Къртис Джоунс домакините поведоха със 7 точки при 43:36. До полувремето играчите на Черно море Navibulgar не успяха да вкарат нито една точка и тимът на Ямбол намали пасива си до само 1 точка – 42:43 на почивката.

След почивката домакините стартираха за около 2 минути и половина със серия от 7:0 и поведоха с 50:42. Ямбол отвърна също със серия от 6:0, но след тройка и кош на Цветомир Чернокожев Черно море Navibulgar отново поведе със точки при 55:48. Добрата игра на домакините продължи и преди последната четвърт те водеха с 62:53.

През последната част Черно море Navibulgar показа много добра игра и започна да увеличава аванса си, който стана 20 точки при 82:62 около 3 минути и 40 секунди преди края на срещата. До края домакините нямаха проблеми и заслужено спечелиха третото място на турнира.

По-късно днес е финалът на турнира, в който ще се срещнат Локомотив Пловдив и Берое.

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